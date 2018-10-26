Mutfağınızda bakteri üremesini engellemek için bunları yapın!

Gıdaların hazırlandığı yer olan mutfakların düzenli temizliği oldukça önemli. İşte bakteri üremesini engellemek için yapmanız gerekenler...

Mutfağınızda bakteri üremesini engellemek için bunları yapın!

Bakterilerin en sevdiği yerlerden biri de şüphesiz mutfaklar. Sürekli gıda bulunan, yemek pişirilen; bakterilerin üremek için ihtiyacı olan sıcaklık ve nem bakımından zengin mutfağınızı aşağıdaki adımları izleyerek hijyenik tutabilirsiniz.

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Mutfağınızda bakteri üremesini engellemek için bunları yapın!

Düzenli temizlik
Kendinize bir temizlik takvimi hazırlayarak mutfak dolaplarını ve içlerini, buzdolabınızı en son ne zaman temizlediğinizden emin olabilirsiniz. Bu adımları rutin olarak tekrarlayarak mutfağınızı hijyenik tutabilirsiniz.

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Mutfağınızda bakteri üremesini engellemek için bunları yapın!

Kesme tahtası
Pek dikkat edilmeyen bir nokta olsa da kesme tahtanız yüzünden ciddi hastalıklar geçirebilirsiniz! Tavuk, et ya da balık doğradığınız kesme tahtasının üzerinde çiğ olarak tüketeceğiniz salata malzemelerini doğradığınızda, ette bulunan bakteriler direkt olarak salatanıza geçer. Bu sebepten çiğ etlere özel bir plastik kesme tahtası sahibi olmalısınız.

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Mutfağınızda bakteri üremesini engellemek için bunları yapın!

Bulaşık süngeri ve bezler
Mutfağınızda sürekli nemli için en çok bakteri bulunan eşyaların başında süngerler ve bezler geliyor. Mutfağınızda bakteri üremesini engellemek için bezlerinizi düzenli olarak değiştirmeyi ihmal etmeyin.

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