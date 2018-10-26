Mutfağınızda bakteri üremesini engellemek için bunları yapın!

Kesme tahtası

Pek dikkat edilmeyen bir nokta olsa da kesme tahtanız yüzünden ciddi hastalıklar geçirebilirsiniz! Tavuk, et ya da balık doğradığınız kesme tahtasının üzerinde çiğ olarak tüketeceğiniz salata malzemelerini doğradığınızda, ette bulunan bakteriler direkt olarak salatanıza geçer. Bu sebepten çiğ etlere özel bir plastik kesme tahtası sahibi olmalısınız.