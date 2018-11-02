Mutfağınız için Kapalıçarşı’dan mutlaka almanız gereken 5 şey

Kapalıçarşı’yı ziyaret etmek için illa turist olmaya da gerek yok. Çünkü mutfağınızda önemli yeri olan birçok lezzet ve ihtiyaç Kapalıçarşı’da taze taze ve en güzel haliyle sizi bekliyor.
Bitki çayları ve baharat
Her türlü bitki çayının en saf haline ulaşabileceğiniz yerler Kapalıçarşı’daki aktarlardır. Zencefilden safrana ve bin bir çeşit karışımlara birbirinden özel kuru bitkilere ulaşabileceğiniz yer kesinlikle burasıdır.
Lokum
Lokum, kültürümüzün en güzel lezzetlerinden biridir. Son zamanlarda kilo takıntılarımız nedeniyle belki de kendisinden uzak durmaya çalışıyoruz ama kahvenin yanında da bir parça naneli lokum kadar güzel bir şey olamaz. İster misafirlik, ister canınız çektiğinde ağza atmalık hiç fark etmez. Evinize alacağınız o lokum kesinlikle Kapalıçarşı’dan alınmalı.
Seramik tabaklar
Hediyelik eşya ya da seramik tabaklar ve vazo gibi ev eşyaları için son dönemlerde genellikle alışveriş merkezlerine gider olduk. Oysa Kapalıçarşı bu konuda adeta bir cennettir. Aradığınız en güzel seramikleri ve süslü ev eşyalarını Kapalıçarşı’da bulabilirsiniz. Üstelik turistik olması nedeniyle fiyatlarının yüksek olacağını da düşünmeyin. Tam tersine Kapalıçarşı’da her keseye uygun bir seçenek mutlaka vardır. Buradan aldığınız ürünlerle şık sofralar kurabilirsiniz.
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