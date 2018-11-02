Mutfağınız için Kapalıçarşı’dan mutlaka almanız gereken 5 şey

İSTANBUL’a bir turist olarak geldiyseniz mutlaka gitmeniz gereken yerlerden biri Kapalıçarşı’dır. Ancak burayı ziyaret etmek için illa turist olmaya da gerek yok. Çünkü mutfağınızda önemli yeri olan birçok lezzet ve ihtiyaç Kapalıçarşı’da taze taze ve en güzel haliyle sizi bekliyor.

Kapalıçarşı’yı ziyaret etmek için illa turist olmaya da gerek yok. Çünkü mutfağınızda önemli yeri olan birçok lezzet ve ihtiyaç Kapalıçarşı’da taze taze ve en güzel haliyle sizi bekliyor. Twitter

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Bitki çayları ve baharat

Her türlü bitki çayının en saf haline ulaşabileceğiniz yerler Kapalıçarşı’daki aktarlardır. Zencefilden safrana ve bin bir çeşit karışımlara birbirinden özel kuru bitkilere ulaşabileceğiniz yer kesinlikle burasıdır. Twitter

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Lokum

Lokum, kültürümüzün en güzel lezzetlerinden biridir. Son zamanlarda kilo takıntılarımız nedeniyle belki de kendisinden uzak durmaya çalışıyoruz ama kahvenin yanında da bir parça naneli lokum kadar güzel bir şey olamaz. İster misafirlik, ister canınız çektiğinde ağza atmalık hiç fark etmez. Evinize alacağınız o lokum kesinlikle Kapalıçarşı’dan alınmalı. Twitter

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