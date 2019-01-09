Mutafa Cengiz'den çok sert açıklama

Galatasaray'ın Divan Kurulu'nda açıklama yapan Mustafa Cengiz gündeme dair oldukça sert açıklamalarda bulundu. Transferden mali tabloya kadar birçok konuya değinen başkan Cengiz yıldız isim Ibrahimovic'i almak için de çaba sarf ettiğini açıkladı.

Başkan Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: "Öfkeleniyoruz, yönetime kızıyoruz! Neden? Galatasaray için. Ne bir siyasi, ne de bir ticari çıkarımız var. Benden haz etmiyor olabilirsiniz, bunları saygıyla karşılıyorum, ben böyle bir kültürden geliyorum"

"Galatasaray başkanlığı benim planlı olarak geldiğim bir makam değil, üç hafta içerisinde bir tepki olarak bu göreve geldik"

"Fenerbahçe basketbol maçından sonra konuşmak zorunda kaldım, 20 yıl demek istemedim, 20 katı bütçe demek istedim. Ben, Galatasaray'ın tarihini biliyorum, bana buradan vurmaya çalışmayın. O gece neler yaşandığını hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Oyuncuların ne şartlar altında maça çıktığını, gece para ödemek için nasıl nakit bulduğumuzu, aynı gece kulübe haciz geldiğini bilmiyorsunuz."

"Bugün iki futbolcu aldık. Bazen medya yazıyor. Ben de Florya'yı arıyorum bu futbolcuyu aldık mı diye soruyorum."



"Biz gelirlerimizi Türkiye'de ilk defa 1 milyar TL seviyesine çıkardık."

"Göreve başladığımızda devlete 199 milyon TL borcumuz vardı. 130 milyon TL vergi borcumuzu ödedik. Galatasaray'ın ocak sonunda 2018 raporlarını sunduğumuzda sevindirici haberler vereceğiz."

İBRAHİMOVİC'İ ALABİLİRDİM

"Ben, Ibrahimovic'i alabilirdim, alamadım. Ibrahimovic transferi ile uğraştım, emin olabilirsiniz. Twitter'ı oturup izlediğimi söylüyorlar, oturup izlemiyorum ama arkadaşlar bana raporları gönderiyor. Bana sunulan raporlarda da ben üzülmeyeyim diye sadece iyi olan şeyler var"

"Fenerbahçe Basketbol, Türkiye'nin gururu ama EuroLeague'de şampiyon olunca ne kazanıyorlar biliyor musunuz? 1 milyon euro. Ne harcıyorlar peki? 40 milyon euro."

1 MİLYAR TL GELİR



"Biz gelirlerimizi Türkiye'de ilk defa 1 milyar TL seviyesine çıkardık. Göreve başladığımızda devlete 199 milyon TL borcumuz vardı. 130 milyon TL vergi borcumuzu ödedik. Galatasaray'ın ocak sonunda 2018 raporlarını sunduğumuzda sevindirici haberler vereceğiz."