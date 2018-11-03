Muş'un fedakar öğretmenleri! Çocuklar üşümesin diye odun kırıp...

Köydeki imkansızlıklar nedeniyle ilçe merkezinde yaşayan ve her gün kilometrelerce yol katederek günün ilk ışıklarıyla köye ulaşan kadın öğretmenler, tüm zorluklara rağmen öğrencilerini geleceğe hazırlıyor.

Alışık olmadıkları köy şartlarında tüm zorluklara göğüs gererek okulun bahçesindeki odunları baltayla kırarak sınıflardaki sobaları yakan fedakar öğretmenler, öğrencilerine hem anne hem de abla şefkati gösteriyor. Öğretmen Ummuhanı Kurtaran, ilçe merkezine 20 kilometre mesafedeki köye atandığında önce oldukça zorlandığını, ardından alışmaya başladığını söyledi.

SOBA YAKMAKTAN ZORLANIYOR

Sabah okula geldiklerinde ilk işlerinin sınıfı temizlemek olduğunu anlatan Kurtaran, "İkili öğretim olduğu için sınıflar çok kirleniyor. Sınıfımızı temizledikten sonra odunlarımızı kırıyoruz ve ardından sobamızı yakıyoruz. Soba yakmaya hiç alışık değilim. Çok zorlanıyorum. Geçen yıl merkezdeki okulda çalıştım ama bunların hiçbirini yapmadım. Köyde her şeyi kendiniz yapmak zorunda kalıyorsunuz" dedi.



"MESLEĞİMİ SEVEREK YAPIYORUM"

Kurtaran, okula ilçe merkezinden servisle bir saat önce gelerek hazırlık yaptıklarını ifade ederek, "Çocukların yüzündeki gülümse ve size verilen saygı ile öğretmenin değerini burada daha çok anlıyorsunuz. Çocuklara bir kez sarılmanız onları mutlu ediyor. Mesleğimi severek yapıyorum. Köylere gidilsin, öğretmenlik yapılsın. Zor şartlar olması önemli değil, önemli olan öğretmenliği sevebilmek" diye konuştu.

"BİZE DÜZENLİ YARDIM EDEN KİMSE YOK"

Sinoplu Okul Müdür Vekili Tuğçe Akpınarlı, "Camlar yaz döneminde kırılmıştı, onları değiştirdik. Malzeme eksiğimiz vardı, Milli Eğitim ile eksik malzemelerimizi de tamamladık. Döneme hazır bir şekilde başladık. Bu yıl kış erken geldi. Süphan Dağı'na erken kar yağdı. O yüzden sobalarımızı erken kurduk. Köylüden yardım alıyoruz ama düzenli bir yardımcımız yok. O yüzden sobaları kurmak, odunları taşımak, sınıfın hazırlığını yapmak öğretmenlerimize düşüyor. Öğretmenlerimizle beraber bu eksikliklerimizi tamamlıyoruz. Bazı işler çok ağır oluyor ama bunun da üstesinden geliyoruz. Gücümüzün yetmediği yerlerde erkek hocalarımız ve köylüden yardım alıyoruz" dedi.