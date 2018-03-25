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Müsteşar açıkladı: "FETÖ ile mücadele nihayete ermiştir..."

Müsteşar açıkladı: "FETÖ ile mücadele nihayete ermiştir..."

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, bakanlık olarak FETÖ'cülerin tamamını sistemin dışına çıkardıklarını belirterek “Şu anda FETÖ ile mücadele Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde nihayete ermiştir” dedi.

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Eklenme Tarihi: 25-03-2018 13:10 - Güncelleme: 25-03-2018 13:25

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, bakanlık olarak FETÖ'cülerin tamamını sistemin dışına çıkardıklarını belirterek, bakanlıktaki FETÖ ile mücadelenin nihayete erdiğini söyledi. Artvin’in Yusufeli ilçesine giden Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin, Bakanlık olarak FETÖ ile mücadeleye 2013 yılında başladıklarını hatırlatttı. Tekin, dershanelerle ilgili düzenleme getirdiklerini, bu düzenlemeyle kendilerinin Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Danıştay tarafından sürekli engellenmeye çalışıldığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde FETÖ ile mücadelenin nihayete erdirildiğini vurgulayan Tekin şunları söyledi:

2 BİN 500 OKUL, DERSANE VE YURT KAPATTIK: "15 Temmuz sonrasında Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında aldığımız tedbirler çerçevesinde FETÖ ile mücadele, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde nihayete erdi. FETÖ’ye bağlı ve iltisaklı 2500 civarında okul, dershane ve yurt binalarının tamamını kapatarak kamulaştırıp devletin, milletin hizmetine sunduk."

30 BİN ÖĞRETMEN VE PHERSONELİ ATTIK: "Bunların dışında FETÖ ile irtibatlı olan yaklaşık 30 bin civarında personel ve öğretmenin bakanlıkla ilişiğini kestik. Müfredatlarımıza, ders kitaplarımıza ve programlarımıza sirayet etmiş FETÖ unsurlarının tamamını sistemin dışına çıkardık. Şu anda FETÖ ile mücadele Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde nihayete ermiştir. Bundan sonra rutin faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR13 YORUM

  • ARAFTA BİR ÖĞRETMEN 25 Mart 2018 14:42 SAYIN MÜSTEŞAR MADEM MEB DE FETÖ İLE MÜCADELE SONA ERDİ AÇIĞA ALINIP HALA GÖREVE İADE EDİLMEYEN ÖĞRETMENLERİN DURUMU NE OLACAK. KIYAMETE KADAR BÖYLE ARAFTA BEKLEYECEKLER Mİ? LÜTFEN BU KONUDA BİR AÇIKLAMA YAPIN.

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