Mustafa Varank paylaştı 8 milyar TL'lik dört yeni yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 8 milyar liralık yeni yatırım yapılacağını duyurdu. Twitter'dan açıklama yapan Varank, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün onayladığı proje bazlı teşvikler ile 8 Milyar TL’lik dört yeni yatırım yapılacak. 4 bin 414 kişiye istihdam sağlanacak" dedi.

CARİ AÇIĞIN AZALTILMASINA 1.2 MİLYAR DOLARLIK KATKI

Varank, yatırımlarla cari açığın azaltılmasına 1.2 milyar dolarlık katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

YATIRIM YAPILACAK İLLER ANKARA, BURSA VE SAKARYA

Bakan yatırım yapılacak illerin Ankara, Bursa ve Sakarya olacağını duyurdu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin "Milli Muharip Uçak Projesi üretim tesisi", BMC Otomotiv'in "dizel motor, transmisyon ve alt sistemleri üretim tesisi" ve "muhtelif raylı sistem araçları üretim tesisi" ile Bosch'un "yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör üretim tesisi" yatırımları, Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında bir dizi destekten yararlandırılacak.