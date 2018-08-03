  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş
eposta yazdır zoom+ zoom-

Mustafa Varank paylaştı 8 milyar TL'lik dört yeni yatırım

Mustafa Varank paylaştı 8 milyar TL'lik dört yeni yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün onaylanan proje bazlı teşvikler ile 8 milyar TL’lik dört yeni yatırım yapılacağını, 4 bin 414 kişiye istihdam sağlanacağını duyurdu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 03-08-2018 15:35 - Güncelleme: 03-08-2018 15:35

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 8 milyar liralık yeni yatırım yapılacağını duyurdu. Twitter'dan açıklama yapan Varank, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün onayladığı proje bazlı teşvikler ile 8 Milyar TL’lik dört yeni yatırım yapılacak. 4 bin 414 kişiye istihdam sağlanacak" dedi.

CARİ AÇIĞIN AZALTILMASINA 1.2 MİLYAR DOLARLIK KATKI
Varank, yatırımlarla cari açığın azaltılmasına 1.2 milyar dolarlık katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

YATIRIM YAPILACAK İLLER ANKARA, BURSA VE SAKARYA
Bakan yatırım yapılacak illerin Ankara, Bursa ve Sakarya olacağını duyurdu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin "Milli Muharip Uçak Projesi üretim tesisi", BMC Otomotiv'in "dizel motor, transmisyon ve alt sistemleri üretim tesisi" ve "muhtelif raylı sistem araçları üretim tesisi" ile Bosch'un "yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör üretim tesisi" yatırımları, Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında bir dizi destekten yararlandırılacak.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Mustafa Varank paylaştı 8 milyar TL'lik dört yeni yatırım haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 03 Ağustos 2018 16:59 bursa sakarya yatırıma doymuş kentler, sonra göçten şikayet ediyorsunuz. Anadolu da o kadar işsiz varken yatırıma muhtaç iller varken neden hala Marmara bölgesine bu yatırımlar.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Mustafa Varank
MUSTAFA VARANK KİMDİR?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank aslen nereli eşi ve çocukları kimdir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en yakın isimlerden olan Mustafa Varank kaç yaşında? Mustafa Varank 1976 yılında Trabzon'un Of ilçesinde d&uum

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro