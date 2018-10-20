Mustafa Uğurlu kimdir Bir Deli Rüzgar'ın doktor Cenap Tunç’u Çarpışma'ya mı geçti

Fox TV’de ekrana gelen Bir Deli Rüzgar dizisi, reytingelerde istediği sonucu alamayınca apar topar final kararı aldı. Dizinin son bölümü bu akşam yani 20 Ekim Cumartesi günü ekrana gelmeye hazırlanırken dizide doktor Cenap Tunç karakterine hayat veren Mustafa Uğurlu'nun Show TV'nin yeni dizisi Çarpışma'ya transfer olduğu ortaya çıktı. Usta oyuncu yeni dizide Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin sangu gibi isimlerle görev alacak.

ÇARPIŞMA NE ZAMAN BAŞLIYOR? Dört arabanın çarpışmasıyla, 4 kişinin kaderinin birleştiği dizi Çarpışma, nefes kesen hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosu ile Kasım ayında Show TV’de başlıyor.

Peki Çarpışma'nın yeni transferi Mustafa Uğurlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Uğurlu'ya dair merak edilenler... MUSTAFA UĞURLU KİMDİR? Mustafa Uğurlu, 25 Kasım 1955 tarihinde Konya, Karaman'da doğmuştur. 5 kardeştirler. Oyuncu Ahmet Uğurlu abisidir. Mustafa Uğurlu'nun babası sağlık memuru, annesi Çorumlu bir ev hanımıdır. Babası tayinen Konya'ya gelip burada yaşarlarken 2-3 yaşında iken babasının Bursa'ya tayini çıkar. İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa'da tamamladı.

İlk olarak, 1993 yılında Turgut Özakman'ın senaryosunu yazdığı Rıza Beyler adlı dizi ile ekran karşısına çıktı.

Daha sonra 1997 yılında senaryosunu Mustafa Altıoklar ve Metin Kaçan'ın yazdığı ve yönetmenliğini Mustafa Altıoklar'ın yaptığı"Ağır Roman" adlı sinema filminde başrollerde Okan Bayülgen, Müjde Ar, Savaş Dinçel, Küçük İskender ve Burak Sergen ile birlikte oynadı.

1999 yılı Mustafa Altıoklar yapımı "Asansör" filminde Mustafa Uğurlu, Arzu Yanardağ ile başrolü paylaştı.

2015 yılında TRT1'de yayınlanan "Milat" dizide İstihbarata Karşı Koyma Başkanlığı'nın başındaki Müsteşar Yardımcısı rolünü Demir Karahan oynarken, Mustafa Uğurlu kötü adam karakteri Asaf Demirci'yi canlandırdı. Diğer rollerde Ufuk Bayraktar, Burcu Kara, İlhan Şeşen, İsmail Filiz ile beraber rol aldı.

2015 yılı Temmuz ayında 35. Antalya Altın Portakal Film Festivalinde kazandığı altın portakal heykelciği evine giren hırsız tarafından çalındı. Antalya Büyük Şehir Belediye Başkanı Menderes Türel kendisine yenisini göndereceğini belirtti.

2015 yılında senaryosunu yazıp yönetmenliğini Özcan Alper'in yaptığı "Rüzgarın Hatıraları" adlı sinema filminde Onur Saylak, Tuba Büyüküstün, Sofia Khandemirova, Murat Daltaban, Mustafa Uğurlu, Ebru Özkan, Menderes Samancılar, Nihat İleri rol aldılar.

2016 yılında Uluç Bayraktar'ın yönetmenliğini yaptığı "İçerde" adlı televizyon dizisinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Bensu Soral, Çetin Tekindor, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Yasemin Allen, Bestemsu Özdemir, Gözde Kansu, Yıldıray Şahinler, Selim Erdoğan başlıca rolleri paylaştı.

FOX TV Bir Deli Rüzgar'ın fişini çekti ünlü oyuncu Çarpışma'ya transfer oldu HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN