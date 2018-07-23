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Mustafa Tuna'dan Melih Gökçek'e şok!

Mustafa Tuna'dan Melih Gökçek'e şok!

Ankara Eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, yeni başkan Mustafa Tuna'ya Ankapark'ı beraber ziyaret etmeyi teklif etti. İddiaya göre daveti önce kabul eden Tuna daha sonra 'İşim çıktı' diyerek iptal etti.

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Eklenme Tarihi: 23-07-2018 15:44 - Güncelleme: 23-07-2018 15:44

Eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankapark'ı Başkan Mustafa Tuna ile gezmek istedi. Tuna ise ‘'İşim çıktı'' diyerek Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Üçpınarlar'ı gönderdi.

Gökçek Üçpınarlar ile parkı gezdi ve ‘'Dünyada bu işle uğraşan firmalar tek tek yazılı olarak davet edilmeli, oyuncakların bakımı garanti altına alınmalı, Belediye giriş biletleri üzerinden pay almalı” önerisinde bulundu.

Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile parkı gezmek için sözleşti. Ancak Tuna'nın bir bakanla görüşmesini çıkınca Gökçek'e Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Üçpınarlar eşlik etti. Oyuncakları inceleyen Gökçek, “Sayın Tuna yarım kalan işleri devam ettirmiş, çok da güzel olmuş” açıklaması yaptı. Gökçek, parktaki oyuncaklara da bindi ve fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

ALICI ÇIKMADI: Gökçek'in 'Çinliler, Katarlılar talip'' dediği Ankapark için yapılan üç ihalede de alıcı çıkmadı. 4. ihale ise 2 Ağustos'ta yapılacak. Büyükşehir Belediyesi Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki Ankapark'ı 765 milyon 600 bin lira bedelle 29 yıllığına kiraya vermeye çalışıyor. Ancak günde 73 bin, ayda 2.2 milyon lira kira ödeyecek firma bulunamıyor.

DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK: Gökçek, ihalelerde alıcı çıkmayınca parka yapılan yatırımı ve kendisini eleştirenlere ‘''Gezi zekalılar'' demiş, ‘'Ankara'ya yılda 10 milyon turist getirecek. Dünyada eşi benzeri olmayacak. Guinness Rekorlar kitabına gireceğiz'' açıklaması yapıp 2013'de parkın inşasına başlamıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 23 Temmuz 2018 16:01 belediyeye verdiği zararlar,melih Göçek'e tazmin ettirilmeli.

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KİMDİR ?
Melih Gökçek
MELİH GÖKÇEK KİMDİR?

Melih GÖKÇEK 20 Ekim 1948 Yılında Ankara Keçiören'de doğdu. Ancak Melih Gökçek aslen Ankaralı değil. Melih Gökçek aslen anne tarafından Kosova, Prizrenli. Baba tarafından ise Urfa'nın Halfeti kazasından

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