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Mustafa Tuna'dan 'Aday olacak mısınız' sorusuna yanıt

Mustafa Tuna'dan 'Aday olacak mısınız' sorusuna yanıt

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, katıldığı bir televizyon programında konuştu. 'Aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt veren Tuna, "Partimiz karar verir, aday olunmaz, aday gösterilir" dedi

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 13:57 - Güncelleme: 07-11-2018 13:57

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, A Haber'de katıldığı programda  31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere ilişkin 'Aday olacak mısınız?' sorusuna, "Siz herhalde bu soruyu yanlış yere soruyorsunuz. Aday tespitini ben yapmıyorum. Sayın genel başkanımız ve yetkili kurullar en doğru adayı seçeceklerine benim şüphem yok. Aday olunmaz, aday gösterilmez. Ben aday oluyorum demenin de bir faydası yok. Bütün partilerde olduğu gibi seçim çevrelerinde seçimi kazanacaklarına inanılan kişiler aday gösterilir. Bizim partimizin kuruları da en güzel kararı verecektir." diye yanıt verdib

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 07 Kasım 2018 14:19 Aday gösterilir ama önce aday adayı olunur normalde.. tabi akp gibi tepeden inme, biat tabanlı siyasi partilerde aday adayı olmak için bile icazet gerekir, ondan cesaret edemiyor reisle görüşmeden adayım demeye.. tabi biz istanbullular olarak bu arkadaşı baskan seçmemiştik, kadir topbaşı seçmiştik ama kendisi istifa ettirildigi için bu da tepeden inme başkan oldu.. Yoksa istanbula zayıf kalır zaten

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