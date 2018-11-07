Mustafa Tuna'dan 'Aday olacak mısınız' sorusuna yanıt

Misafir 07 Kasım 2018 14:19 Aday gösterilir ama önce aday adayı olunur normalde.. tabi akp gibi tepeden inme, biat tabanlı siyasi partilerde aday adayı olmak için bile icazet gerekir, ondan cesaret edemiyor reisle görüşmeden adayım demeye.. tabi biz istanbullular olarak bu arkadaşı baskan seçmemiştik, kadir topbaşı seçmiştik ama kendisi istifa ettirildigi için bu da tepeden inme başkan oldu.. Yoksa istanbula zayıf kalır zaten