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Mustafa Tuna yeniden aday olacak mı? Açıkladı...

Mustafa Tuna yeniden aday olacak mı? Açıkladı...

Melih Gökçek'in istifa etmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Mustafa Tuna, 2019 yerel seçimlerinde yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacak mı? O soruya ilk kez cevap verdi...

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Eklenme Tarihi: 02-04-2018 11:19 - Güncelleme: 02-04-2018 11:40

MELİH Gökçek'in istifa etmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Mustafa Tuna, “Benim prensibimde aday olunmaz, aday gösterilir. Aday gösterilme durumu olursa, bana verilen görevi ben sonuna kadar en güzel şekilde yapmaya gayret ederim” dedi.

5 aylık Büyükşehir belediye Başkanlığı döneminde halkın en çok beğendiği çalışmaların şehir içi ulaşım yapan otobüslerin 24 saat çalıştırılması ve ilçelerde su fiyatlarının düşürülmesi olduğunu belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, 2019 seçimlerine kadar Kanal Ankara projesinin ihalesine çıkılmış olacağını söyledi. 

NE İY OLURSA OLSUN YAPARIM... Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yeniden aday olup olmayacağı sorulan Tuna, "Benim prensibimde aday olunmaz, aday gösterilir. Aday gösterilme durumu olursa, bana verilen görevi ben sonuna kadar en güzel şekilde yapmaya gayret ederim. Ne iş olursa olsun. İleriye dönük şöyle olsun, böyle olsun gibi bir hesabım olmadı, olmaz da" dedi.

ÇOK HESAP YAPANLAR VARDI SONUCUNU GÖRDÜLER!: Siyasette matematiğin çalışmadığını belirten Mustafa Tuna, "Mühendis olduğum için siyasette hesap işinin çalışmadığını biliyorum, görüyorum, yaşıyorum. Birçok hesap yapanlar vardı, sonuçlarının ne olduğunu kendileri de, kamuoyu da gördü. Dolayısıyla bu işler hesap işi değil nasip işidir." ifadelerini kullandı.

AFİŞ ASMA GÖREVİ VERİLİRSE... Tuna, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, partimizin yetkili kurulları nasıl bir görev verirse biz o görevi layıkıyla yerine getirmenin gayretinde oluruz. Bana afiş asma görevi verirlerse o görevi de yaparız. Bizim partideki ve siyasetteki anlayışımız budur" dedi.

ADAYLIK İSTENMEZ VERİLİR... "Adaylık istenmez, adaylık gösterilir. Böyle bir şeyi isteyip istememenin bir anlamı da yok. Böyle anlamsız şeyler de bir teknik adam olarak bana uymaz" diyen Mustafa Tuna, konula ilgili sözlerini şöyle bitirdi: "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı büyük bir onurdur. Bizim bu görevi hakkıyla yerine getirmenin gayreti içerisinde olmamız gerekiyor. Adaylıkta hesap olmaz, doğru da değil. Hesap yapılırsa tutmaz. Hesabını, hesap gününe göre yaparsan Allah yardım eder. Allah yardım ederse de gerisi tamam. Başkasına gerek yok."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • ülkücü kale 02 Nisan 2018 12:17 koskoca başkenti yönetecek kapasite yok

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