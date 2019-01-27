Mustafa Sarıgül'den Şişli çıkarması miting düzenledi

23 Ocak’ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP’den istifa ettiğini duyuran Mustafa Sarıgül, bugün Feriköy Yayla Mahallesi'nde miting düzenledi. Mitingde konuşan Sarıgül, “Şu sözlerimin altını iyi bir şekilde çizmek istiyorum. İktidar bütün belediyelerde adaylarını açıklayıp hızlı bir çalışma içerisine girerken, ana muhalefet ne yazık ki 2 ay kala adaylarını hala açıklamadı. Açıklayamadı. Bunu anlamak mümkün değil” dedi.
Seçime 2 ay kalmasına rağmen adayların neden açıklanmadığını soram Sarıgül, şu ifadeleri kullanı: "Bunu kabullenmek mümkün değil. Kolay değil tam tamına 48 aydır gecenizi gündüzünüze kattınız. Kapı kapı dolaştınız. Mektuplarımızı, broşürlerimizi, sevgilerimizi bütün Şişli ile buluşturdunuz. Ben ve 60 bin yol arkadaşım çalışmaktan bıkmadık. Ama beklemekten belirsizlikten yorulduk. Biz çalışmaktan yorulmayız çünkü çalışa çalışa kazanacağız”
Sarıgül CHP yönetimini vefasızlıkla suçlamıştı. Sarıgül mitingde şu ifadeleri kullandı: "Kamuoyu yakından izliyor; Ben dört yıldır Şişli için Şişli'de Cumhuriyet Halk Partisi adına rekor oy almak için alacağım rekor oyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanması için gece gündüz çalışıyorum. Tam dört yıldır!İ
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