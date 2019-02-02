Mustafa Sarıgül'den önemli açıklamalar Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresi

CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül, CNN Türk'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına katıldı. CHP'de aday gösterilmeyeceğini öğrenince DSP'den Şişli adayı olan Sarıgül, Kılıçdaroğlu'na kırgın olmadığını söyledi. Sarıgül"ün hedefinde Kılıçdaroğlu'nun etrafındaki ekip vardı. İşte Sarıgül'ün açıklamalarından satır başları:

"İktidar 25 yıldır belediyeleri yönetiyor. Muhalefet olarak görevimiz iktidarın yaptığı yanlışları söyleyip belediye başkanlarını bir yıl önce açıklamak. Belediyeler sizdeyse o adayları da en az ay önceden açıklamalısınız. Adayların açıklanmasını da parti içerisinde toplumsal barışla yapmak lazım. Milletvekilliği başka belediye başkanlığı başka… Ana muhalefetin belediye başkan adaylarını geç açıklamasından dolayı sıkıntılar var.

"KILIÇDAROĞLU'NA KIRGIN DEĞİLİM"

Ben sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’na kırgın değilim. Ben kendisinin iyi niyetli olduğunu biliyorum ama üzüntüm şudur. Sayın genel başkanın çevresinde genel başkanı eksik bilgiler veren, yanlış yönlendiren bir kadro var. CHP genel merkezinde CHP’nin iktidar olmasını istemeyen bir kadro var. Onlar kendi koltuklarını koruyorlar.

Yerel yönetimlere bakan genel başkan yardımcısının görevi adayları bir an önce belirlemek. Ordu Milletvekili.. Ordu’da daha düne kadar aday belli değildi. CHP’de iktidara hazırlık yapan kadronun az olduğunu ve Kılıçdaroğlu’na eksik bilgi verdiğini düşünüyorum.

BANA GÖNÜLLERİNİ VE KALPLERİNİ AÇTILAR

Yarın DSP’nin genel merkezi toplanacak ve yarın resmi karar verilecek. Ama sayın Önder Aksakallı’ya ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Bana gönüllerini ve kalplerini açtılar. DSP zaten yabancı olduğumuz bir parti değil. Yarın DSP’nin genel merkezi toplanacak ve yarın resmi karar verilecek. Ama sayın Önder Aksakallı’ya ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Bana gönüllerini ve kalplerini açtılar. DSP zaten yabancı olduğumuz bir parti değil. 2009’da Sayın Baykal beni, CHP’den aday yapmamıştı, 2009’da DSP’den aday olmuştum. CHP adayı Muharrem Sarıgül diye bir arkadaştı."

HİÇ KİMSE ARAMADI

"CHP’liler Sayın Sarıgül biraz daha bekleseydi keşke dediler?" şeklindeki sitemini hatırlatan Çelik'in sözlerine Sarıgül şu karşılığı verdi:

"Bazı şeyleri hissedersiniz. Barcelona’nın antrenörüsünüz, Messi’yi oynatmıyorsunuz nasıl kazanacaksınız? CHP’den kimse arayıp PM’nin eğilimi bu yönde demedi. 48 aydır çalışıyorum. Belediye başkanlığında siyasi yaşamda boşluk verirseniz olmaz. Kır gezilerini, pikniklerini, cenazelerini kaçırmadım. Sabah 6’dan gece 11’e kadar yurttaşlarımla beraberim. Hiç kimse aramadı. Sayın Kılıçdaroğlu da aramadı ama yakın çevresinden bana çok iyi duygu yüklü telefonlar geldi. Kılıçdaroğlu’nun iyi niyetli olduğunu biliyorum ama yakın çevresinin bana karşı baraj kurduğunu hissediyorum"

Sarıgül'ün adaylığıyla birlikte oyların bölüneceği ve AK Parti adayının kazanabileceği yönündeki değerlendirmelerle ilgili Sarıgül, şunları söyledi:

"2009’da da benzer şey oldu. Ben AK Parti ve CHP adayından 40 bin oy daha fazla aldım. Şişli’de yüzde 50’nin üzerindeki seçmenin kanaatleri benim lehime. Seçimi kazanacağız. 5 kuruluşun yaptığı anket çalışmaları var. Şişli’de gerçekten mutluluk olacak, herkesi kucaklayacağız. "