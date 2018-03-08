Mustafa Sarıgül Şişli'ye geri mi dönüyor?

Şişli'nin eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ilçedeki kadınlar için düzenlediği etkinlikte “Bugün nişanımız var, önümüzdeki sene düğünümüz olacak” diyerek önümüzdeki yerel seçimler için adaylık sinyali verdi.

TÜM ŞEHİT ANNELERİ YILIN ANNESİ: Mustafa Sarıgül Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir otelde kutlama düzenledi. Sarıgül kadınlar gününün bu sene buruk geçtiğini belirterek, “Bu seneki kutlamada hüzünlüyüz. Çünkü mehmetçik Afrin’de kahramanca mücadele veriyor, aileleri merak ve hasretle yollarını gözlüyor. Bu nedenle bu sene tüm şehitlerimizin annelerini yılın annesi olarak ilan ediyoruz. Dualarımız onlarla beraberdir” dedi.

BUGÜN NİŞAN SENEYE DÜĞÜN VAR: Konuşmasında 2019 yerel seçimleri için yeniden Şişli’den adaylık sinyali veren Sarıgül, “Bugüne kadar Şişli’de birlikte unutulmaz hizmetlere imza attık, kalıcı eserler yarattık. İnşallah önümüzdeki günlerde bu birlikteliğimiz devam edecek. Sizin umutlu bakışlarınızı boşa çıkarmayacağım. Buradan size müjdeyi veriyorum; bu sene Şişli’de nişanımız var, önümüzdeki sene düğünümüz olacak. Unutmasınlar ki, daglar ne kadar yüksek olursa olsun, güneşin doğuşunu kimse engelleyemez. Şişli’de yeniden sevgi kazanacak” diye konuştu.

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