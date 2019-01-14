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Mustafa Sarıgül Şişli adayı mı? İnönü CHP genel merkeze çağrıldı bomba gelişme

Mustafa Sarıgül Şişli adayı mı? İnönü CHP genel merkeze çağrıldı bomba gelişme

CHP'nin Şişli Belediye Başkan adayı konusunda yeni gelişmeler var. Hayri İnönü genel merkeze çağrıldı. İnternet İstanbul kimin aday yapıldığını öğrendi.

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Eklenme Tarihi: 14-01-2019 14:10 - Güncelleme: 14-01-2019 14:10

CHP Parti Meclisi, 16 Ocak'ta yapacağı toplantıda yeni belediye başkan adaylarını belirleyecek. Battal İlgezdi ile Murat Hazinedar'ın durumu belirsizliğini korurken İstanbul'da en çok merak edilen ise Şişli Belediye Başkan adayı... Bu konudaki flaş gelişmeyi internetistanbul.com sitesi duyurdu.

İnönü merkeze çağrıldı
Şişli Belediye Başkanlığı'na bir dönem daha talip olan Hayri İnönü CHP Genel Merkezi'ne davet edildi. İnönü adaylığını kesinleştirmek için gittiği genel merkezden üzüntüyle ayrıldı. Zira İnönü'e aday yapılmayacağı bilgisi verildi.

Mustafa Sarıgül geliyor
Şişli için CHP yeniden Mustafa Sarıgül'e dönme kararı aldı. Sarıgül'ün ismi çarşamba günü Şişli Belediye Başkan adayı olarak duyurulacak.

"BENİ ADAY YAPMAK ZORUNDA"
Geçtiğimiz günlerde Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya konuşan Sarıgül şu ifadeleri kullanmıştı:
"Her gün sahadayım. Bana inanılmaz bir ilgi ve özlem var. Halk Sarıgül'ü istiyor. Şişli Sarıgül diye inliyor. Kemal Bey İstanbul'un oylarını yükseltmek istiyorsa beni aday yapmak zorunda. 2014'te İstanbul'a uygun gördüğü bir ismi, üstelik şimdi bu kadar da teveccüh varken Şişli'ye aday yapmamasını bu halka anlatamaz."

CHP 15 büyükşehir, 28 il, 437 ilçe ve 150 belde olmak üzere toplam 630 belediye başkan adayını belirledi. Çarşamba günü de diğer adaylar kamuoyu ile paylaşılacak.

Kaynak: internetistanbul.com

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Büyük beyinler kişileri çekiştirmez 14 Ocak 2019 14:54 Bu gibi durumlarda ön seçimler tepkilerin önüne geçmektedir. Her parti adaylarını belirlerken aday adayları arasında delegeler bazında da olsa ön seçim yapmalı.

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KİMDİR ?
Mustafa Sarıgül
MUSTAFA SARIGÜL KİMDİR?

1956 yılında Erzincan'da doğdu. Eğitimine sırasıyla Talatpaşa İlköğretim okulu, Şişli Ortaokulu, Zincirlikuyu Yapı Teknik Lisesi'nde devam etti ve Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. İş yaşamına Kağıthane B

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