Mustafa Sarıgül Şişli adayı mı? İnönü CHP genel merkeze çağrıldı bomba gelişme

CHP Parti Meclisi, 16 Ocak'ta yapacağı toplantıda yeni belediye başkan adaylarını belirleyecek. Battal İlgezdi ile Murat Hazinedar'ın durumu belirsizliğini korurken İstanbul'da en çok merak edilen ise Şişli Belediye Başkan adayı... Bu konudaki flaş gelişmeyi internetistanbul.com sitesi duyurdu.
İnönü merkeze çağrıldı
Şişli Belediye Başkanlığı'na bir dönem daha talip olan Hayri İnönü CHP Genel Merkezi'ne davet edildi. İnönü adaylığını kesinleştirmek için gittiği genel merkezden üzüntüyle ayrıldı. Zira İnönü'ye aday yapılmayacağı bilgisi verildi.
Mustafa Sarıgül geliyor
Şişli için CHP yeniden Mustafa Sarıgül'e dönme kararı aldı. Sarıgül'ün ismi çarşamba günü Şişli Belediye Başkan adayı olarak duyurulacak.
CHP 15 büyükşehir, 28 il, 437 ilçe ve 150 belde olmak üzere toplam 630 belediye başkan adayını belirledi. Çarşamba günü de diğer adaylar kamuoyu ile paylaşılacak.
Kaynak: internetistanbul.com
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1956 yılında Erzincan'da doğdu. Eğitimine sırasıyla Talatpaşa İlköğretim okulu, Şişli Ortaokulu, Zincirlikuyu Yapı Teknik Lisesi'nde devam etti ve Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. İş yaşamına Kağıthane BDEVAMI »
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