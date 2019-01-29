Mustafa Sarıgül işi tamam bizzat kendisi duyurdu yarın gidiyor

Mustafa Sarıgül yarın DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile Ankara'da biraraya gelecek. Sarıgül - Aksakal görüşmesi saat 12.00'da gerçekleşecek. Kamuoyuna Mustafa Sarıgül'ün görüşmeden sonra DSP Şişli Belediye Başkan adayı olarak ilan edileceği bilgisi yansıdı.

Mustafa Sarıgül twitter hesabından yaptığı son dakika açıklamayla haberleri doğruladı. Sarıgül'ün attığı twit şöyle oldu:

Kendimi Şişlili yurttaşlarıma emanet etmiştim. Yol haritamızı birlikte belirleyeceğiz demiştim. O gün geldi. Yarın Genel Başkan Önder Aksakal'ın daveti üzerine Ankara'da DSP Genel Merkezi'nde olacağım. #YeniŞişli #SaygıylaSevgiyle pic.twitter.com/PmXnwS9dE5 — Mustafa Sarıgül (@M_Sarigul) 29 Ocak 2019



DSP'ye geçmeyeceğim demişti

Mustafa Sarıgül CHP'den istifa ettiğinde DSP'ye katılmayacağını söylemişti. Haliyle gelen bu son dakika değişikliği sürpriz oldu.

CHP Marmaris Belediye Başkanı da var

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, dün istifa eden Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ın da DSP'den aday olacağını söyledi. Yarkadaş şu bilgileri verdi:

-DSP, İstanbul'da birçok ilçede de aday çıkarma hazırlığı yapıyor. DSP yeniden canlandırılmak isteniyor. Bu bağlamda, CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen'e de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı teklif edilecek.

-"Sarıgül, cuma günü ise İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek rozet takacak. Sarıgül böylece DSP'nin Şişli adayı olacak.

-Marmaris'te aday gösterilmeyen CHP'li Ali Acar da yarın DSP'ye katılacak. DSP, yeniden aday yapılmayan Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ve Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'ya da teklif götürecek.

DSP Başkanı Sarıgül için ne demişti? : Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Mustafa Sarıgül'ün DSP'den aday olacağı iddialarına ilişkin, "Partimizin de içinde görev yapmış ve yetişmiş bir arkadaşımız. Şişli halkı Sayın Sarıgül'ün DSP çatısı altında ak güvercinli mavi bayrağı altında seçimlere katılıp destek verme yönünde açıklaması olursa ya da bir görüşü olursa biz de DSP olarak kendilerinin bize başvurmasında herhangi bir sakınca görmeyiz" açıklamasında bulunmuştu.