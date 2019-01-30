Mustafa Sarıgül eski yuvasına geri döndü DSP'den aday

CHP yönetimi tarafından oyalandığını dile getiren Mustafa Sarıgül, geçtiğimiz günlerde 'Çalışmaktan yorulmadım ama beklemekten ve bekletilmekten yoruldum diyerek' CHP'den istifa etmişti.

Şişli'den bağımsız mı yoksa eski partisi DSP'den mi aday olup olmayacağı merak konusu olan Mustafa Sarıgül eski partisi DSP'nin Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüşmeye başladı. İkili görüşme sonrası yapılan açıklama ile Mustafa Sarıgül'ün yeni partisi DSP oldu.

Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adaylığı içinde başvurusunu yaptı.

Genel Başkanımız Bülent Ecevit o gün beni Şişlili yurttaşlarıma emanet etmişti, Şişli'yi de bana... Yılllardır yolumdan hiç dönmedim. Bu gün de Bülent Ecevit'in bize öğrettiği siyaset kültürünü sürdürerek Genel Başkan Önder Aksakal'la birlikte yolumuza devam edeceğiz. #YeniŞişli pic.twitter.com/EOiogMpFkB — Mustafa Sarıgül (@M_Sarigul) 30 Ocak 2019







