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Mustafa Sarıgül eski yuvasına geri döndü DSP'den aday

Mustafa Sarıgül eski yuvasına geri döndü DSP'den aday

CHP'den Şişli'de aday gösterilmeyen Mustafa Sarıgül, eski partisi DSP'ye geri döndü. Sarıgül eski partisi DSP'nin Genel Başkanı Önder Aksakal ile parti merkezinde bir araya geldi. Basına kapalı görüşen ikili daha sonra açıklama yaptı.

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Eklenme Tarihi: 30-01-2019 12:05 - Güncelleme: 30-01-2019 13:22

CHP yönetimi tarafından oyalandığını dile getiren Mustafa Sarıgül, geçtiğimiz günlerde 'Çalışmaktan yorulmadım ama beklemekten ve bekletilmekten yoruldum diyerek' CHP'den istifa etmişti.

Şişli'den bağımsız mı yoksa eski partisi DSP'den mi aday olup olmayacağı merak konusu olan Mustafa Sarıgül eski partisi DSP'nin Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüşmeye başladı. İkili görüşme sonrası yapılan açıklama ile Mustafa Sarıgül'ün yeni partisi DSP oldu. 

Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adaylığı içinde başvurusunu yaptı.



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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 30 Ocak 2019 12:09 Hayırdır birden bire Sarıgülcü kesildiniz.

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