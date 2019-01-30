Mustafa Sarıgül, DSP Genel Merkezi'ne geldi

Yerel seçim tarihlerinin 5 yıl önceden belli olması ve buna rağmen CHP yönetimi tarafından oyalandığını dile getiren Mustafa Sarıgül, geçtiğimiz günlerde 'Çalışmaktan yorulmadım ama beklemekten ve bekletilmekten yoruldum diyerek' CHP'den istifa etmişti.

Şişli'den bağımsız mı yoksa eski partisi DSP'den aday olup olmayacağı merak konusu olan Mustafa Sarıgül'ün bugün eski partisi DSP'nin Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüşecek.

ECEVİT VURGUSU Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, görüşme öncesi Twitter'dan mesajı paylaştı. Sarıgül, "Genel Başkanımız Bülent Ecevit o gün beni Şişlili yurttaşlarıma emanet etmişti, Şişli'yi de bana... Yıllardır yolumdan hiç dönmedim. Bu gün de Bülent Ecevit'in bize öğrettiği siyaset kültürünü sürdürerek Genel Başkan Önder Aksakal'la birlikte yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Sarıgül ile Aksakal'ın bugün saat 12.00'de DSP Genel Merkezi'nde bir araya gelmesi bekleniyor.