Mustafa Sandal'la Emina Jahovic fena kapıştılar!

Mustafa Sandal ve boşandığı Sırbistan'lı eşi Emine Jahovic, yollarını ayırdıktan sonra ilk kez bir araya geldi. Habertürk muhabiri Onur Aydın'ın haberine göre, 10 yıllık evlilikleri anlaşmalı boşanma olarak biten ikili, önceki gün Bozburun'da demirli lüks teknelerindeydi. Sabahın erken saatlerinde tekneye ayrı ayrı gelen ikilinin, gergin konuşmaları ve hareketleri dikkat çekti.

MUSTAFA'YI GÖRÜNCE SİNİRLENDİ: Teknenin üst kısmına oturan ve elinden telefonunu bir an olsun düşürmeyen Emina Jahovic, Mustafa Sandal'ın yanına gelmesi ile iyice gerildi. Bir anda yerinden kalkan ve sinirlerine hakim olamayıp el hareketleri yapan Jahovic, adeta eski eşini tehdit etti.