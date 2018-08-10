Mustafa Sandal'la Emina Jahovic fena kapıştılar!

Mustafa Sandal ve boşandığı eşi Emine Jahovıc, yollarını ayırdıktan sonra ilk kez bir araya geldi. Emina Jahovic, Mustafa Sandal'ın yanına gelmesi ile iyice gerildi. İki popçunun, gerginlik sonrası sık sık içki içmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Mustafa Sandal'la Emina Jahovic fena kapıştılar!

Mustafa Sandal ve boşandığı Sırbistan'lı eşi Emine Jahovic, yollarını ayırdıktan sonra ilk kez bir araya geldi. Habertürk muhabiri Onur Aydın'ın haberine göre, 10 yıllık evlilikleri anlaşmalı boşanma olarak biten ikili, önceki gün Bozburun'da demirli lüks teknelerindeydi. Sabahın erken saatlerinde tekneye ayrı ayrı gelen ikilinin, gergin konuşmaları ve hareketleri dikkat çekti.

117
Mustafa Sandal'la Emina Jahovic fena kapıştılar!

MUSTAFA'YI GÖRÜNCE SİNİRLENDİ: Teknenin üst kısmına oturan ve elinden telefonunu bir an olsun düşürmeyen Emina Jahovic, Mustafa Sandal'ın yanına gelmesi ile iyice gerildi. Bir anda yerinden kalkan ve sinirlerine hakim olamayıp el hareketleri yapan Jahovic, adeta eski eşini tehdit etti.

217
Mustafa Sandal'la Emina Jahovic fena kapıştılar!

Yaşadığı gerginlik sonunda morali bir hayli bozulan Mustafa Sandal, içki ve sigara içmeye başladı.

317
Mustafa Sandal'la Emina Jahovic fena kapıştılar!

Teknenin üst kısmında elini beline atarak stresli bir an yaşayan Sandal, ne yapacağını şaşırdı.

417
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro