Mustafa Sandal'la aşk yaşayan Melis Sütşurup'tan şarkılı itiraf

Emina Jahovic'ten aylar önce boşanan popçu Mustafa Sandal'ın 2018'in son aylarında yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyordu. Gönlünü sosyetik güzel Melis Sütşurup'a kaptıran Mustafa Sandal, yeni aşkıyla Milano kaçamağı yapmıştı. İkili ardından soluğu Tayland'da almıştı. Kendinden 20 yaş büyük popçunun 49'uncu yaş gününü de geçen hafta Roma'da kutlayan Melis Sütşurup, önceki gün aşka geldi.
BULUŞMA ADRESLERİ YURT DIŞI: Melis Sütşurup, Mustafa Sandal'ın yeni şarkısı 'Gel Bana'yı aracında dinlerken çektiği videoyu sosyal medya hesabı Instagram'da paylaştı. Bir süredir gizli gizli görüşen 48 yaşındaki popçu ile 29 yaşındaki butik sahibi sosyetik güzelin buluşma adresi ise yurt dışı.
"KEŞKE DUYSANIZ": Melis Sütşurup, önceki akşam Musti'nin parçasını dinlerken çektiği videoya "Demiştim, keşke arkada çalan şarkıyı duysanız diye" notunu düştü.
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