Mustafa Sandal'la aşk yaşayan Melis Sütşurup'tan şarkılı itiraf

TESADÜFÜN BÖYLESİ: Mustafa Sandal'ın geçtiğimiz aylarda katıldığı bir etkinlikte yeni şarkısının klibini Tayland'da çekeceğini duyurmuştu. Ünlü popçunun bu açıklamasından bir gün sonra ise Sütşurup'un Tayland'dan paylaşım yapması 'tesadüfün böylesi' dedirtti.