Mustafa Sandal'ın yeni klibi yayınlandı! Dikkat çeken detay

Emina Jahovic'le geçtiğimiz aylarda evliliğini sonlandıran şarkıcı Mustafa Sandal, uzun bir aradan sonra yeni şarkısıyla sevenlerinin karşısına çıktı.

Reset isimli şarkısı için rapçi Eypio ile düet yapan Sandal'dan bir de klip geldi.

KLİBİNDE OĞLUNU OYNATTI: Mustafa Sandal, klibinde Emina Jahovic'ten olan oğlu Yaman'a da yer verdi.

'VİTESİ 5'E TAKTIM': Mustafa Sandal daha önce yaptığı bir açıklamada, "Temmuz ayının ilk haftası yeni parçamızı piyasaya çıkartmış olacağım, kliple birlikte aynı anda çıkmış olacak. Daha bunlar bir şey değil, vitesi 5'e taktım geliyorum” ifadesini kullanmıştı.