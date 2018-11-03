Mustafa Sandal'dan sürpriz aşka ilk yorum!

Popçu Mustafa Sandal ile Emina Jahovic'in 10 yıllık evliliği geçtiğimiz haziran ayında bitti. Sırp şarkıcı, şu sıralar iş adamı Sadettin Saran ile birliktelik yaşıyor. Sandal, eski eşinin ilişkisi hakkında ilk kez açıklama yaptı.

"HAYIRLISI OLSUN"

Posta'nın haberine göre; ünlü şarkıcı, "Hayırlısı olsun. Emina'nın mutlu ve huzurlu olması benim dilek sıralamamda her zaman liste başıdır. O ne kadar mutlu olursa, çocuklarımıza yansıttığı enerji de o kadar aydınlık olacaktır" ifadelerini kullandı.



