'Aç koynunu geliyorum' demişti... Mustafa Sandal ve Simge beraber mi?

Başarılı popçu Mustafa Sandal ve Simge Sağın'ın, sosyal medya hesaplarından aynı zamanda Göcek'te yayınladığı fotoğraflar, 'beraber tatildeler mi?' sorusunu akıllara getirdi.

'Aç koynunu geliyorum' demişti... Mustafa Sandal ve Simge beraber mi?

Güzel şarkıcı Simge Sağın ve pop dünyasının başarılı sanatçısı Mustafa Sandal'ın aralarında bir ilişki olduğu haberleri magazin medyasının gündeminden düşmüyor. Mustafa Sandal geçen haftalarda Simge’nin şarkısını paylaşarak 'Aç koynunu geliyorum’ yazmış ardından ikili hakkında sevgili iddiaları yazılmıştı. Ancak Simge, aralarında bir aşk olmadığının açıklamasını yapmıştı.

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'Aç koynunu geliyorum' demişti... Mustafa Sandal ve Simge beraber mi?

Daha sonra Simge'nin menajeri, "Haber tamamen asılsız ve gerçek dışıdır. Bu yalan habere lütfen itibar etmeyiniz. Prim yapmak ve kendi çıkarlarını gütmek amacıyla yapılan hareketi sanatçımızın özel yaşamına saygısızlık olarak nitelendiriyoruz" diyerek, Mustafa Sandal'ın prim yaptığını öne sürmüştü. Mustafa Sandal, bu ifade karşısında sessizliğini korumuştu.

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'Aç koynunu geliyorum' demişti... Mustafa Sandal ve Simge beraber mi?

Önceki günlerde iki şarkıcının da aynı zamanlarda sosyal medya hesaplarından Göcek'te paylaşım yapması, 'birlikte tatile mi çıktılar?' sorusunu akıllara getirdi. Mustafa Sandal ve Simge'nin eş zamanlı yayınladığı fotoğraflar aşk iddialarını bir süre daha gündemde tutacak gibi gözüküyor.

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'Aç koynunu geliyorum' demişti... Mustafa Sandal ve Simge beraber mi?

İşte Mustafa Sandal ve Simge'nin, aşk tatilinde olduklarını düşündüren Instagram paylaşımları:

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