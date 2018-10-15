'Aç koynunu geliyorum' demişti... Mustafa Sandal ve Simge beraber mi?

Güzel şarkıcı Simge Sağın ve pop dünyasının başarılı sanatçısı Mustafa Sandal'ın aralarında bir ilişki olduğu haberleri magazin medyasının gündeminden düşmüyor. Mustafa Sandal geçen haftalarda Simge’nin şarkısını paylaşarak 'Aç koynunu geliyorum’ yazmış ardından ikili hakkında sevgili iddiaları yazılmıştı. Ancak Simge, aralarında bir aşk olmadığının açıklamasını yapmıştı.

Daha sonra Simge'nin menajeri, "Haber tamamen asılsız ve gerçek dışıdır. Bu yalan habere lütfen itibar etmeyiniz. Prim yapmak ve kendi çıkarlarını gütmek amacıyla yapılan hareketi sanatçımızın özel yaşamına saygısızlık olarak nitelendiriyoruz" diyerek, Mustafa Sandal'ın prim yaptığını öne sürmüştü. Mustafa Sandal, bu ifade karşısında sessizliğini korumuştu.