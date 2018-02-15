Mustafa Sandal ve Emina Sandal boşanıyor resmi açıklama

Bu iddialar sonrası Mustafa Sandal ve Emina Sandal cephesinden acele bir yalanlama geldi. Emina Sandal paylaşımının altına şu notu düştü ' Basında çıkan haberler tamamiyle uydurma ve yalan haberdir. Mustafa ve ben sadakatimizden hiçbir zaman vazgeçmedik. Bu süreci iki çocuk anne-babasına yakışır şekilde tamamlayacağız. Bugüne kadar sizden hiçbir şeyi saklamadık. Bizim ağzımızdan açıklama yapılmadıkça bu tip yalan haberlere ve iftiralara itibar etmemenizi rica ederim.'