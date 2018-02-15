Mustafa Sandal ve Emina Sandal boşanıyor resmi açıklama

Uzun süredir boşanacakları konuşulan ve eski sevgilisi Marko Miskoviç'e döndüğü iddia edilen Emina Sandal ve Mustafa Sandal'ın boşanacağının kesinleştiği iddia edildi. Mustafa Sandal ve Emina Sandal'ın boşanacakları haberini ise Duymayan Kalmasın verdi.

Mustafa Sandal ve Emina Sandal boşanıyor resmi açıklama

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz mı? Biliyorsunuz, bir süredir şarkıcı Mustafa Sandal ve Emina Sandal hakkında boşanacaklar haberleri ortalarda kol geziyordu. Çift bu haberleri yalanladı, sosyal medyada aşk ilan etti. Aslında evliliklerini kurtarma sürecindelerdi. Zira Emina Sandal'ın arabada ağladığı o anlar yine ayrılmaya yorumlanmıştı. Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddia daha fazla kazanı karıştırdı.

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Mustafa Sandal ve Emina Sandal boşanıyor resmi açıklama

Emina'nın memleketi Sırbistan'da yayınlanan Kurir dergisi, eşiyle bir süredir sorunlar yaşayan Emina'nın eski sevgilisi Marko Miskoviç'e geri döndüğünü iddia etti. İkilinin yeniden görüşmeye başladığını yazan dergi, 'Emina ile Marko bir dönem büyük aşk yaşamış, hatta o dönem evliliğin eşiğinden dönmüşlerdi' diye yazdı. Adı Emina ile anılan Marko Miskoviç, Sırbistan'ın büyük bankalarından birinin veliahdı.

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Mustafa Sandal ve Emina Sandal boşanıyor resmi açıklama

Bu iddialar sonrası Mustafa Sandal ve Emina Sandal cephesinden acele bir yalanlama geldi. Emina Sandal paylaşımının altına şu notu düştü ' Basında çıkan haberler tamamiyle uydurma ve yalan haberdir. Mustafa ve ben sadakatimizden hiçbir zaman vazgeçmedik. Bu süreci iki çocuk anne-babasına yakışır şekilde tamamlayacağız. Bugüne kadar sizden hiçbir şeyi saklamadık. Bizim ağzımızdan açıklama yapılmadıkça bu tip yalan haberlere ve iftiralara itibar etmemenizi rica ederim.'

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Mustafa Sandal ve Emina Sandal boşanıyor resmi açıklama

REKLAM MIYDI? Mustafa Sandal bu gerginliği yaşarken bir anda yeni albümünün çıkış parçası ‘Aşk Kovulmaz’ı, Instagram’dan paylaşıp “Şarkı 24 Ocak’tan itibaren tüm dijital platformlarda” diye duyurdu! Bu mesaja eşi Emina Sandal’ı da etiketledi. Emina Sandal tam bir saat sonra Sırbistan’da çıkacak yeni single’ı ‘Next’in Youtube kanalında dinlenebileceğini açıkladı. Bunun üzerine reklam kokulu hareketler dendi ama gerçek çok başka çıktı...

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