Mustafa Sandal Emina Jahovic'i aldattı mı? Öyle sözler söyledi ki!

Ayrılıkları olay yaratan Mustafa Sandal ve Emina Jahovic , boşanmalarının nedeni hala merak konusu. Ancak Emina Jahovic öyle bir röportaj verdi ki akıllara Mustafa Sandal Emina Jahovic'i aldattı mı soruları geldi. İşte Emian Jahovic'in o açıklamaları.

Mustafa Sandal Emina Jahovic'i aldattı mı? Öyle sözler söyledi ki!

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in ayrılık kararı herkesi şaşırtmıştı. Ayrılacakları iddia edilen, fakat yalanlayan ardından boşanacaklarını açıklayan çiftin, boşanma nedenleri tam bir muammaydı. Ancak Emina Sandal günler sonra öyle bir açklama yaptı ki kafalar iyice karıştı.

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Mustafa Sandal Emina Jahovic'i aldattı mı? Öyle sözler söyledi ki!

Mustafa Sandal ile Sırp asıllı eşi Emina Jahovic , 10 yıllık evliliklerini 6 Haziran'da sona erdirdiler. Mahkemeye gidip anlaşmalı boşandılar. Oğulları Yaman ve Yavuz'un velayetleri annede kaldı. Boşanmadan önce yaklaşık 6 ay ayrı evlerde yaşadılar. O dönemde haklarında çok fazla haber çıktı. Emina Jahovic'in evin dekorasyonu için çok fazla para harcadığı, Mustafa Sandal'ın da bu yüzden ayrılmak istediği söylendi. Yetmedi, Mustafa'nın, annesi Tülin İleri ile bu harcamalar yüzünden kavga ettiği yazıldı.

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Mustafa Sandal Emina Jahovic'i aldattı mı? Öyle sözler söyledi ki!

Hatta Mustafa'nın çocuklarının Sırpça öğrenmesinden rahatsızlık duyduğu için boşanmayı istediği bile öne sürüldü. Bir ara da Emina Jahovic'in Mustafa Sandal'ı aldattığı iddiası ortaya atıldı. Mustafa Sandal ile Emina Sandal ise ayrılık sebebini "Aşkımız, heyecanımız bitti. Üçüncü kişilerin ayrılmamızla ilgisi yok" diye açıkladı.

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Mustafa Sandal Emina Jahovic'i aldattı mı? Öyle sözler söyledi ki!

Emina Jahovic, geçen pazar Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajın satır aralarında çok önemli şeyler söyledi. İşte Posta'dan Magazin dedektifinin derlediği o satırlar ve iddialar...
10 yıllık evliliğinizi bir süre önce sonlandırdınız. Neydi yolunda gitmeyen?
- Kalbimde büyük bir aşkla, evliliğimin ömür boyu sürmesi arzusuyla evlendim. Ama ne yazık ki, bazı şeyler elimde değildi. Söyleyeceğim tek şey, nikâh masasında verdiğim sözü asla bozmadığım. Sadece hassas ve kırılgan biri olarak bazı şeylerin üstesinden gelemedim.

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