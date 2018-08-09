Mustafa Sandal çocuklarıyla Bodrum'da tatil sefasında!

10 yıllık eşi Emina Jahoviç ile olaylı bir şekilde ayrılan Mustafa Sandal, çocukları Yaman ve Yavuz ile Bodrum'da tatil sefası yaparken objektiflere yansıdı. Sandal yatın üzerinde güneşlendikten sonra çocuklarıyla birlikte denizin serin sularına saldı.

Mustafa Sandal çocuklarıyla Bodrum'da tatil sefasında!

Mustafa Sandal Emina Jahovic ile yaklaşık 10 yıl süren evliliğini sonlandırmasının ardından çocuklarıyla birlikte moral tatiline çıktı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, 9 yaşındaki Yaman ve 6 yaşındaki Yavuz ile Bozburun'a giden Sandal, kendisine ait lüks teknesinde deniz keyfi yaptı. Çocuklarını sabahın erken saatlerinde zodiak bot ile tekneye gönderen Sandal, yaklaşık yarım saat sonra da kendisi geldi.

112
Mustafa Sandal çocuklarıyla Bodrum'da tatil sefasında!

Teknenin üst katına çıkan ve güneşten korunmak için kendisini yağlayan popçu, sonrasında şekerleme yaparak yorgunluk attı. Büyük oğlu Yaman'ın sık sık yanına gelerek kendisine sarılması dikkat çeken popçu, bunu karşılıksız bırakmayarak çocuklarına sarıldı.

212
Mustafa Sandal çocuklarıyla Bodrum'da tatil sefasında!

Teknenin üst katında güneşlendikten sonra deniz sefası yapan Sandal ailesi, teknenin rampasından sık sık akrobatik hareketler yaparak atlayış gerçekleştirdi.

312
Mustafa Sandal çocuklarıyla Bodrum'da tatil sefasında!

Yaman ve Yavuz Sandal, yaptıkları atlayış ve hareketler ile babalarına taş çıkardı.

412
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro