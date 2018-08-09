Mustafa Sandal çocuklarıyla Bodrum'da tatil sefasında!

Mustafa Sandal Emina Jahovic ile yaklaşık 10 yıl süren evliliğini sonlandırmasının ardından çocuklarıyla birlikte moral tatiline çıktı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, 9 yaşındaki Yaman ve 6 yaşındaki Yavuz ile Bozburun'a giden Sandal, kendisine ait lüks teknesinde deniz keyfi yaptı. Çocuklarını sabahın erken saatlerinde zodiak bot ile tekneye gönderen Sandal, yaklaşık yarım saat sonra da kendisi geldi.