Mustafa Sandal çocuklarıyla Bodrum'da tatil sefasında!

Mustafa Sandal Emina Jahovic ile yaklaşık 10 yıl süren evliliğini sonlandırmasının ardından çocuklarıyla birlikte moral tatiline çıktı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, 9 yaşındaki Yaman ve 6 yaşındaki Yavuz ile Bozburun'a giden Sandal, kendisine ait lüks teknesinde deniz keyfi yaptı. Çocuklarını sabahın erken saatlerinde zodiak bot ile tekneye gönderen Sandal, yaklaşık yarım saat sonra da kendisi geldi.
Teknenin üst katına çıkan ve güneşten korunmak için kendisini yağlayan popçu, sonrasında şekerleme yaparak yorgunluk attı. Büyük oğlu Yaman'ın sık sık yanına gelerek kendisine sarılması dikkat çeken popçu, bunu karşılıksız bırakmayarak çocuklarına sarıldı.
Teknenin üst katında güneşlendikten sonra deniz sefası yapan Sandal ailesi, teknenin rampasından sık sık akrobatik hareketler yaparak atlayış gerçekleştirdi.
Yaman ve Yavuz Sandal, yaptıkları atlayış ve hareketler ile babalarına taş çıkardı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER