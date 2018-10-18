Mustafa Koç'un kızı Aylin Koç yeni sevgilisiyle yakalandı! Aylin Koç kimdir ne iş yapıyor?

KOÇ Holding YÖnetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütürken geçirdiği ani bir kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Mustafa Koç'un kızı Aylin Koç yeni sevgilisiyle yakalandı. Gazetecileri karşılarında gören yeni sevgililer kısa süreli panik yaşasa da gazetecilerle şakalaşmaktan geri kalmadı. Aylin Koç kimdir? Kardeşi var mı? Okuyor mu çalışıyor mu? Mesleği ne?.. İşte Aylin Koç'un yeni sevgilisi ve diğer ayrıntılar.