Mustafa Koç'un kızı Aylin Koç yeni sevgilisiyle yakalandı! Aylin Koç kimdir ne iş yapıyor?

KOÇ Holding YÖnetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütürken geçirdiği ani bir kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Mustafa Koç'un kızı Aylin Koç yeni sevgilisiyle yakalandı. Gazetecileri karşılarında gören yeni sevgililer kısa süreli panik yaşasa da gazetecilerle şakalaşmaktan geri kalmadı. Aylin Koç kimdir? Kardeşi var mı? Okuyor mu çalışıyor mu? Mesleği ne?.. İşte Aylin Koç'un yeni sevgilisi ve diğer ayrıntılar.
Merhum Mustafa Koç’un kızı Aylin Koç, önceki gece, yeni sevgilisi Dilan Gerede Erkaya’yla bir davette görüntülendi.
Karşılarında bir anda gazetecileri fark eden çift, kısa süreli şaşkınlık yaşadıktan sonra, objektiflere gülümseyerek poz verdi.
Mustafa Koç'un Caroline Giraud'dan Aylin ve Esra adında 2 tane kız çocuğu var.
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