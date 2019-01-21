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Mustafa Koç kabri başında anıldı

Mustafa Koç kabri başında anıldı

Fenerbahçe kongre üyesi ve aynı zamanda sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç’un abisi Mustafa Vehbi Koç, vefatının üçüncü yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

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Eklenme Tarihi: 21-01-2019 14:03 - Güncelleme: 21-01-2019 14:03

Fenerbahçe Kulübünün kongre üyesi, 1907 Fenerbahçe Derneği Kurucu Başkanı iş adamı Mustafa Vehbi Koç, vefatının üçüncü yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Zincirlikuyu’nda bulunan aile kabristanında gerçekleşen anma törenine; Koç ailesinin yanı sıra Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri, iş, sanat, spor ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Anma töreni, Kuran-ı Kerim ve duaların okunmasının ardından Koç ailesinin taziyeleri kabulüyle sona erdi.

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • yorgun 21 Ocak 2019 14:50 ayni yil hastahanede babam yogun bakimdayken tv de gördüm mustafa koc un vefat ettigini bir hafta sonrada Babami kaybetmistim.. ikisinede Allah rahmet eylesin mekanlari cennet olsun..

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