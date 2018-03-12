Mustafa Keser kimdir aslen nereli eşi Nilüfer Keser'in bilinmeyenleri

Mustafa Keser kim, aslen nereli, kaç yaşında ve Mustafa Keser'in karısı Nilüfer Keser kim soruları merak konusu oldu. Usta yorumcu, sevilen türkücü Mustafa Keser'in hayatı başarılarla dolu. 1978 yılında hayatını Nilüfer Keser ile birleştiren duayen ismin 3 çocuğu var.

MUSTAFA KESER KİMDİR: 1945 yılında Elazığ ilinin bir ilçesi olan Maden'de doğan Mustafa Keser, ilk ve orta öğrenimini Maden'de, lise eğitmini ise Diyarbakır'un meşhur okulu Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi ve Sivas 4 Eylül Lisesi'nde tamamlamıştır.

Babası müzisyen olan Mustafa Keser, çocukluktan beri müziğe ilgi duymuş, ortaokul ve lise yıllarında keman, ud, bağlama gibi enstrümanları iyi derecede çalmasını öğrenmiştir.

Askerlik görevini yaptıktan sonra İzmir'e yerleşen Mustafa Keser, 1975 yılında TRT'nin açmış olduğu amatör ses yarışmasını Türk Halk Müziği dalında kazanmıştır. 1982 yılına kadar TRT İzmir Radyosu'nda mahalli sanatçı olarak görev yapmıştır.

MÜZİK HAYATI BÖYLE BAŞLADI: 1982 yılında yine TRT'nin açtığı yetişmiş sanatçı sınavını bu kez Türk Sanat Müziği dalında kazandı. TRT İzmir Radyosu’nda ses sanatçısı olarak göreve başladı. 1989 yılında ise TRT'den ayrılarak İstanbul'a yerleşmiştir.

EVLİLİĞİ: 90'lı yıllarda birçok özel kanalda müzik programı yapan Mustafa Keser, 1978 yılında Nilüfer Keser ile evlendi. Mustafa Keser'in bu evlilikte dünyaya gelen 3 çocuğu bulunmaktadır. Sevilen sanatçı müzikal çalışmalarının yanı sıra çeşitli film ve tv projelerindede konuk olarak yer almıştır.