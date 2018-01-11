Mustafa Keser isyan etti: Geriye dönüş yok 20 yıl sonra ölür

Mustafa Keser, Göktürk’te ev yemekleri lokantası açtı. Yıllarca çalıştığı Beylerbeyi’ndeki müzikholünden çıkıp Göktürk’e taşındığını söyleyen Mustafa Keser, kendisinden sonra Türk Sanat Müziği okuyacak kimsenin kalmadığını belirterek isyan etti. Keser, “Arkamda kimse yok. Keşke olsaydı bu müzik mezbelesi, bu rezalet söz konusu olmazdı. Türk müziğiyle alakası olmayan formlar, Türk müziği olarak gençlere tanıtılıyor. Fabrika ayarları bozulmuştur, geriye dönüş de yok. Bu konuda karamsarım. 20 yıl sonra Türk müziği mort (ölü) yani, bitecektir” şeklinde konuştu. Twitter

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Sanatçı, “Kronik derecesinde hastamdır” dediği Serdar Ortaç’la ilgili “Geçenlerde benim şarkıları telefonuna yüklemiş dinleyip duruyor, benim gibi okumaya çalışıyor ama malzemenin yeterli olması lazım” diye konuştu. Twitter

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MUSTAFA KESER KİMDİR? Maden doğumlu ve aynı yerde çocukluğu geçen Mustafa Keser ilk ve orta öğrenimini Maden'de, lise tahsilini Diyarbakır, Ziya Gökalp Lisesi ve Sivas, 4 Eylül Lisesi'nde tamamlamıştır. Babası müzisyen olan sanatçı ortaokul ve lise yıllarında keman, ud, bağlama gibi enstrümanları iyi derecede çalmasını öğrenmiştir. Twitter

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