Mustafa Denizli: eşimin ağabeyi beni 20 dakika boyunca darp etti

Ünlü futbol adamı Mustafa Denizli, boşanma aşamasındaki eşinin ağabeyi tarafından darp edildiği iddiasına ilişkin davada konuştu. Denizli, eşinin ağabeyi tarafından 20 dakika boyunca darp edildiğini söylerken, sanık Heja Elçi ise suçlamaları reddetti.

Ünlü futbol adamı Mustafa Denizli'nin boşanma aşamasındaki eşinin ağabeyi tarafından darp edildiği iddiasına ilişkin davanın görülmesine başlandı. İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada şikayetçi Mustafa Denizli ile hakkında 'tehdit ve basit yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis istenen sanık Heja Elçi avukatlarıyla birlikte hazır bulundu.

"ANLAŞMALI ŞEKİLDE EVLİLİĞİN BİTMESİNİ İSTEDİK"

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan sanık Elçi, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Mustafa'yı tehdit ettiğim ve yaraladığım iddiası gerçek dışıdır. Dava konusu olay hiçbir şekilde yaşanmamıştır. Mustafa'nın eşi Evin, kız kardeşim olur. 2016'da evliliklerinde sıkıntılar yaşandı. Evin bundan dolayı Ankara'ya gelerek annemin yanında kalmaya başladı. Evliliği ile ilgili sıkıntıları bizle paylaşarak ayrılmak istediğini söyledi. Bunun üzerine kardeşim ve Renaz'la birlikte 21 Eylül 2016'da konuşmak için Mustafa'nın evine geldik. Kardeşim evin alt kattında Mustafa ile konuştu. Bir süre sonra yanımıza gelerek 'Mustafa'nın kendisini ciddiye almadığını' söyledi. Bunun üzerine Renaz ve ben Mustafa ile konuşmak için alt kata indik. Evin'in kendisinden boşanmak istediğini bu konuda ciddi olduğunu söyledik. Anlaşmalı şekilde evliliğin bitmesini istedik" dedi.

"MUSTAFA DÜŞÜNCE OLARAK SÜREKLİ GEL GİT HALİNDEYDİ"

Bir süre konuştuktan sonra yarın tekrar görüşürüz diyerek evden ayrıldıklarını kaydeden Sanık Elçi, "Ertesi gün kendisine düşündün mü diye sorduğumda Mustafa 'Evin'i sevdiğini kendisini sevdiğini ve ayrılmak istemediğini' söyleyince bende kardeşimin kararlı olduğunu ve boşanmak istediğini söyledim. Mustafa düşünce olarak sürekli gel git halindeydi" diye konuştu.