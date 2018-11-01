Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a derbi daveti!

Süper Lig'in 11'inci haftasında yarın oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde ev sahibi sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, ebedi dostlarına yemek davetinde bulundu. Başkan seçildikleri günden bu yana verdikleri dostluk mesajları ile dikkat çeken ve ezeli rekabette ebedi dostluk olgusuna önem veren Mustafa Cengiz ve Ali Koç gerginlik yaratacak hiç bir açıklamada bulunmazken derbi günü gerçekleşecek dostluk yemeği fikrinin çok isabetli bir karar olduğu yönünde görüş bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten alınan bilgiye göre Mustafa Cengiz, Ali Koç'u telefonla arayarak Türk Telekom Stadı'ndaki derbiyi birlikte izleme teklifinde bulundu. Başkan Cengiz, ayrıca maçtan önce dostluk yemeğinde bir araya gelmek istediğini de iletti.

YEMEĞE KATILAMAYACAK

Başkan Ali Koç, Mustafa Cengiz'in davetine teşekkür ederek derbiye takımla beraber geleceği için yemeğe katılamayacağını söyledi. Koç, müsabakayı Türk Telekom Stadı'nda izleyeceğini belirtti.

Ali Koç, başkanlığa seçilmesinin ardından camiaların arasındaki gerginliklerin azaltılması adına olumlu mesajlar verirken, Mustafa Cengiz de bu konuda girişimlerde bulunuyor.

Geçen günlerde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın divan kurulu başkanları da bir araya gelerek dostluk mesajı vermişlerdi.