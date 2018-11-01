  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a derbi daveti!

Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a derbi daveti!

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u yarın sarı-lacivertli ekiple oynayacakları derbiye davet etti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 01-11-2018 10:45 - Güncelleme: 01-11-2018 10:45

Süper Lig'in 11'inci haftasında yarın oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde ev sahibi sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, ebedi dostlarına yemek davetinde bulundu. Başkan seçildikleri günden bu yana verdikleri dostluk mesajları ile dikkat çeken ve ezeli rekabette ebedi dostluk olgusuna önem veren Mustafa Cengiz ve Ali Koç gerginlik yaratacak hiç bir açıklamada bulunmazken derbi günü gerçekleşecek dostluk yemeği fikrinin çok isabetli bir karar olduğu yönünde görüş bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten alınan bilgiye göre Mustafa Cengiz, Ali Koç'u telefonla arayarak Türk Telekom Stadı'ndaki derbiyi birlikte izleme teklifinde bulundu. Başkan Cengiz, ayrıca maçtan önce dostluk yemeğinde bir araya gelmek istediğini de iletti.

YEMEĞE KATILAMAYACAK
Başkan Ali Koç, Mustafa Cengiz'in davetine teşekkür ederek derbiye takımla beraber geleceği için yemeğe katılamayacağını söyledi. Koç, müsabakayı Türk Telekom Stadı'nda izleyeceğini belirtti.

Ali Koç, başkanlığa seçilmesinin ardından camiaların arasındaki gerginliklerin azaltılması adına olumlu mesajlar verirken, Mustafa Cengiz de bu konuda girişimlerde bulunuyor.

Geçen günlerde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın divan kurulu başkanları da bir araya gelerek dostluk mesajı vermişlerdi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a derbi daveti! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro