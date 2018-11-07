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Mustafa Cengiz ve Fatih Terim ikinci kez PFDK'da!

Mustafa Cengiz ve Fatih Terim ikinci kez PFDK'da!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim, 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle ikinci kez PFDK'ya sevk edildi.

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 17:23 - Güncelleme: 07-11-2018 17:23

2-2 sona eren olaylı derbi sonrası Galatasaray'dan Başkan Mustafa Cengiz teknik direktör Fatih Terim, yardımcı hoca Hasan Şaş, futbolcular Ndiaye, Donk, Rodrigues, Mariano, yönetici Abdurrahim Albayrak PFDK'ya sevk edildi. Fenerbahçe'den futbolcular Soldado ve Jailson PFDK'lık olmuştu.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve başkan Mustafa Cengiz yeniden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: 

Hukuk Müşavirliği'nce 07.11.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 06.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ'in 06.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan ve 06.11.2018 tarihinde medyada yapmış olduğu röportajındaki "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu FATİH TERİM'in 06.11.2018 tarihinde medyada yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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  • Misafir 07 Kasım 2018 17:48 konuştukça batıyor,battıkça küçülüyorsunuz...

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