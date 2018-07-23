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Mustafa Ceceli'ye darbe üstüne darbe!

Mustafa Ceceli'ye darbe üstüne darbe!

ZONGULDAK'IN Çaycuma ilçesinde şarkıcı Mustafa Ceceli'nin vereceği konser vatandaşların tepkisi üzerine Filyos Belediyesi tarafından iptal edildi.

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Eklenme Tarihi: 23-07-2018 15:05 - Güncelleme: 23-07-2018 15:05

Filyos sahilinde ünlü sanatçıların katılımı ile 27-28-29 Temmuz tarihlerinde Filyos Belediyesi Kültür Sanat ve Denizcilik Festivali yapılması planlandı. Belediye tarafından festivalin hazırlıkları aylar öncesinden tamamlanırken, festivalde programa göre 27 Temmuz’da Resul Dindar, 28 Temmuz’da Ece Seçkin ve festivalin kapanış günü olan 29 Temmuz tarihinde ise Mustafa Ceceli sahne alacaktı.

İl dışından ve Zonguldak’tan vatandaşların belediyeyi arayarak Mustafa Ceceli konserini iptal edilmesi yönünde yoğun talep oluşturulunca belediye Ceceli konserini iptal ettiğini duyurdu.

''KONSERİ İPTAL ETMEK ZORUNDA KALDIK''
Mustafa Ceceli konserinin iptal edilmesi yönünde vatandaşlar tarafından belediyenin yoğun bir şekilde arandığını söyleyen Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, "Filyos’un tanıtımı amacıyla ünlü sanatçılarımızın katılımıyla bir festival düzenliyoruz. Festivalin son günü 29 Temmuz’da programımıza göre Mustafa Ceceli sahne alacaktı. Ancak son günlerde Mustafa Ceceli ile ilgili kamuoyuna düşen haberler nedeniyle Mustafa Ceceli konserini iptal etmek zorunda kaldık. Konserin iptal edilmesi için Zonguldak’tan ve il dışından çok sayıda vatandaşımız belediyemizi telefonlarla aradı. Mustafa Ceceli hakkında kamuoyuna yansıyan haberler onun ailevi meseleleridir ve bizi ilgilendirmez. Ancak kamuoyundan bu konser öncesinde tepki aldık ve konseri iptal ettik. 29 Temmuz akşamı festivalimizde Gökhan Tepe sahne alacak. Kendisiyle görüşmelerimiz tamamlandı. Festivalimizin halkımıza ve beldemize yakışır şekilde kutlanması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 23 Temmuz 2018 16:05 başka haber yokmu.mustafa ceceliden bize ne.ülkede bir sürü sorun var.kg 5 liradn aşağı meyve yok.dahası kg 7-8 lira.insanlar açmı ,tokmu,nasıl besleniyor bunları haber yapın.

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