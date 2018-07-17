Mustafa Ceceli'nin uygunsuz görüntüleri varmış ve Sinem Gedik...

Mustafa Ceceli ile eşi Sinem Gedik'in çocukları üzerinden başlayan velayet davası yatak görüntülüeri Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar'ın ilişkisi olduğuna dair görüntüler mahkeme dosyasına konulmuş, ardından da internette dolaşıma sokulmuştu. Görüntüleri Mustafa Ceceli'nin yaydığı iddiaları nedeniyle ünlü şarkıcı tepkilerin odağındaydı. Bugün başka bir iddia ortalığı karıştırdı. Sinem Gedik'in elinde eski eşi Mustafa Ceceli'ye ait uygunsuz görüntüler olduğu haberleri sosyal medyada büyük bir hızla yayılmaya başladı.

Bu haberler üzerine Sinem Gedik avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı:

KAMUOYUNUN DİKKATİNE : Bir kısım medyada yer alan, müvekkilim "Sinem Gedik'in elinde eski eşinin uygunsuz görüntülerinin olduğu" yönündeki haberler kesinlikle doğru değildir.

Bu ve yayın yasağı kapsamındaki diğer haberleri yapan yayın kuruluşlarının, daha önceki ihbarlarımıza uygun olarak söz konusu haberleri derhal kaldırmalarını, aksi takdirde yasal yollara başvurulacağını bildiririz.

Sinem Gedik Vekili

Av. Eda Salman Bayraktar

Sinem Gedik İntizar görüntülerinde ne var? Ceceli yok artık dedirtti