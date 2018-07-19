Mustafa Ceceli’nin oğluna kayyum atanıyor!

Eski eşi Sinem Gedik ile çocuğunun velayetini almak için dava açan şarkıcı Mustafa Ceceli İntizar’ın yaptığı açıklamaları gerekçe göstererek korunma talebinde bulundu. Ünlü şarkıcıyı haklı bulan İstanbul Aile Mahkemesi, İntizar’ın 2 ay süreyle Mustafa Ceceli’ye yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.



