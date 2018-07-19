Mustafa Ceceli’nin oğluna kayyum atanıyor!

Eski eşi Sinem Gedik ile çocuğunun velayetini almak için dava açan şarkıcı Mustafa Ceceli İntizar’ın yaptığı açıklamaları gerekçe göstererek korunma talebinde bulundu. Ünlü şarkıcıyı haklı bulan İstanbul Aile Mahkemesi, İntizar’ın 2 ay süreyle Mustafa Ceceli’ye yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.
Velayet davasının görüldüğü İstanbul 9 Aile Mahkemesi, Mustafa Ceceli ile Sinem Gedik’in 7 yaşındaki çocukları Arın Ceceli’nin menfaatinin korunması adına Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak çocuğa kayyum atanması talebinde bulundu. Öte yandan velayet davasının görüldüğü İstanbul 9. Aile Mahkemesi, 7 yaşındaki Arın Ceceli’nin haklarının mahkemede korunması ve çocuğu mahkemede temsil etmek adına İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak kayyum atanması talebinde bulundu.
İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin çocuğun menfaati için kayyum ataması bekleniyor.
Gazeteci Michelle Demishevich, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, eski eşi Sinem Gedik'in şarkıcı İntizar ile yaşadığı eşcinsel ilişkinin görüntülerini medyaya yaymakla itham edilen Mustafa Ceceli'nin de bir zamanlar eşcinsel ilişki yaşadığını iddia etti.
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