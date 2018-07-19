Mustafa Ceceli’nin oğluna kayyum atanıyor!

Eski eşi Sinem Gedik ile çocuğunun velayetini almak için dava açan şarkıcı Mustafa Ceceli İntizar’ın yaptığı açıklamaları gerekçe göstererek korunma talebinde bulundu.

Mustafa Ceceli’nin oğluna kayyum atanıyor!

Eski eşi Sinem Gedik ile çocuğunun velayetini almak için dava açan şarkıcı Mustafa Ceceli İntizar’ın yaptığı açıklamaları gerekçe göstererek korunma talebinde bulundu. Ünlü şarkıcıyı haklı bulan İstanbul Aile Mahkemesi, İntizar’ın 2 ay süreyle Mustafa Ceceli’ye yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.

16
Mustafa Ceceli’nin oğluna kayyum atanıyor!

Velayet davasının görüldüğü İstanbul 9 Aile Mahkemesi, Mustafa Ceceli ile Sinem Gedik’in 7 yaşındaki çocukları Arın Ceceli’nin menfaatinin korunması adına Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak çocuğa kayyum atanması talebinde bulundu. Öte yandan velayet davasının görüldüğü İstanbul 9. Aile Mahkemesi, 7 yaşındaki Arın Ceceli’nin haklarının mahkemede korunması ve çocuğu mahkemede temsil etmek adına İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak kayyum atanması talebinde bulundu.

26
Mustafa Ceceli’nin oğluna kayyum atanıyor!

İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin çocuğun menfaati için kayyum ataması bekleniyor.

36
Mustafa Ceceli’nin oğluna kayyum atanıyor!

Gazeteci Michelle Demishevich, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, eski eşi Sinem Gedik'in şarkıcı İntizar ile yaşadığı eşcinsel ilişkinin görüntülerini medyaya yaymakla itham edilen Mustafa Ceceli'nin de bir zamanlar eşcinsel ilişki yaşadığını iddia etti.

46
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro