Mustafa Ceceli'nin eski karısı Sinem Gedik'le İntizar'ın ilişkisi ifşa oldu

Sinem Gedik-Mustafa Ceceli arasındaki davada tüm geçmişin yeniden yorumlanmasına neden olacak bir detay ortaya çıktı. Sinem Gedik ve şarkıcı İntizar arasındaki ilişkinin görüntüleri mahkemeye sunuldu. Hürriyet Gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu skandal olayı böyle duyurdu.

Mustafa Ceceli'nin eski karısı Sinem Gedik'le İntizar'ın ilişkisi ifşa oldu

Geçen yıl şarkıcı Mustafa Ceceli'den boşanan Sinem Gedik ünlü bir şarkıcıyla aşk yaşıyor. Sinem Gedik'in aşk yaşadığı kişi ise şarkıcı İntizar. İkilinin görüşmeleri de mahkeme dosyasına girdi. Hürriyet Gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu bugünkü yazısında skandal olayı duyurdu. '"Sonunda" diyorum' diyerek yazıya başlayan Cengiz Semercioğlu boşanmanın neden gerçekleştiğini yazdı.

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Mustafa Ceceli'nin eski karısı Sinem Gedik'le İntizar'ın ilişkisi ifşa oldu

VELAYET DAVASINDA ORTAYA ÇIKTI: Mustafa Ceceli'nin açtığı velayet davasında ikilinin aşkı ortaya çıktı. Ceceli, eski eşi Sinem Gedik ve İntizar'ın aşkını kanıtlayan fotoğrafları ve videoları dosyaya koydu. Görüntülerde Ceceli'nin oğlunun da yanlarında olduğu iddiası var. İşte Cengiz Semercioğlu'nun o yazısı... Sonunda” diyorum, çünkü çift boşandığından beri magazin kulislerinde Sinem Hanım’ın şarkıcı İntizar’la ilişkisi olduğu konuşulup duruyordu.

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Mustafa Ceceli'nin eski karısı Sinem Gedik'le İntizar'ın ilişkisi ifşa oldu

''SKANDAL BU VESİLEYLE PATLADI'': Hatta Ceceli’nin yakın çevresine bile “Herkes beni eleştiriyor ama durum kimsenin bildiği gibi değil” cümlesini kurduğunu biliyordum. İntizar’la Sinem Gedik’in ilişki yaşadığı iddiasını o kadar farklı yerlerden duydum ki, bizim ekip bir ara ikiliyi kamerayla takip bile etti. Bir şey yakalayamadık ama ikilinin ilişki görüntüleri sonunda mahkeme dosyasına girdi. Skandal da bu vesileyle patladı zaten.

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Mustafa Ceceli'nin eski karısı Sinem Gedik'le İntizar'ın ilişkisi ifşa oldu

FOTOĞRAFLARI, VİDEOLARI MAHKEMEYE SUNMUŞ: Mustafa Ceceli oğlunun velayetini almak için açtığı dava dosyasına Sinem Gedik-İntizar ilişkisini açık şekilde kanıtlayan fotoğraflar, hatta videolar ekledi. Benim izlediğim görüntülerde yok ama ikilinin çok samimi şekilde yakınlaştığı bir görüntüde Ceceli’nin oğlunun da yanlarında olduğu iddia ediliyor. Sadece görüntüleri izlemedim, Mustafa Ceceli’nin oğlunun velayetini almak için açtığı dava dilekçesini de okudum.

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