Mustafa Ceceli'nin eski karısı Sinem Gedik'le İntizar'ın ilişkisi ifşa oldu

''SKANDAL BU VESİLEYLE PATLADI'': Hatta Ceceli’nin yakın çevresine bile “Herkes beni eleştiriyor ama durum kimsenin bildiği gibi değil” cümlesini kurduğunu biliyordum. İntizar’la Sinem Gedik’in ilişki yaşadığı iddiasını o kadar farklı yerlerden duydum ki, bizim ekip bir ara ikiliyi kamerayla takip bile etti. Bir şey yakalayamadık ama ikilinin ilişki görüntüleri sonunda mahkeme dosyasına girdi. Skandal da bu vesileyle patladı zaten.