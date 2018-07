Mustafa Ceceli'nin eski eşi ve İntizar olayı-Selin İmer kimdir?

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Selin İmer ile şarkıcı İntizar'ın eşcinsel ilişki yaşadığı 'yasaklı' videolar ifşa olmuş ve o görüntüler basına sızdırılmıştı. Herkes bu görüntülerin Mustafa Ceceli tarafından oğlunun velayetini almak için servis edildiği iddia etmiş ve yatak odasına gizli kamera yerleştirilmesinin büyük suç olduğunu savunmuştu. Adeta özellikle sosyal medyada Mustafa Ceceli'ye karşı linç kampanyası başlatılmıştı. Sessizliğini bozan Mustafa Ceceli'nin eski eşi Selin İmer ilk kez avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı.

Mustafa Kamuoyunun dikkatine,

Müvekkilim Sinem Gedik'e karşı, eski eşi Mustafa Ceceli tarafından açılan "velayetin değiştirilmesi" davasında, dosyaya Mustafa Ceceli vekili tarafından sunulan, hukuka aykırı delil niteliği taşıyan, edinilme şekli itibariyle suç teşkil eden bir takım görüntüler, davadan iki gün sonra basın yayın organlarına servis edilmek suretiyle yayınlanmaya başlamıştır.

Öncelikle bilinmesini isteriz ki, müvekkilin eski eşi tarafından müvekkile dava öncesinde velayete dair herhangi bir talep iletilmemiş, velayet hususu taraflar arasında bir kez dahi gündeme gelmeden, doğrudan dava konusu edilmiştir. Söz konusu velayet davası, yayın yasağı dahi talep edilmeksizin, kamuya açık şekilde açılmıştır. Söz konusu davaya ilişkin yayın yasağı, tarafımızca istenmiştir.

Velayet davalarının amacı "çocuğun menfaatinin, manevi bütünlüğünün korunması, sağlıklı gelişiminin temini" iken, ortak çocuğun korunması gereken tüm bu değerlerini, asıl bu kötü niyetli dava yok saymış; ortak çocuğun menfaatleri söz konusu davanın açılmasıyla kendiliğinden zarara uğramıştır.

Ortak çocuğu travmaya uğratacağı kesin olan delillerin dava dosyasına koyulması, "çocuğun duygusal istismarıdır. Çocuğun dahil olmadığı, özel ve mahrem alandaki tercihler ve yaşantı, görüş, anlayış ve inanış farklarına göre kabul edilebilir veya eleştirilebilir olsa da, bunun velayet hakkının iyi veya kötü kullanıldığı konusunda belirleyici olması hukuken ve vicdanen mümkün değildir.

Çocuğunun duygusal yönden istismarına bilerek sebep olan kişinin velayeti hak edip etmediği ise artık yüce Türk yargısının ve toplumumuzun takdirindedir.

Velayet davasına sunulan görüntülerle ve iddialarla ilgili, "boşanmadan önce var olduğu, ortak çocuğun yanında olduğu, bunların bizzat çocuktan öğrenildiği, görüntülerin gizlice değil ihbar maili ile elde edildiği iddiaları tamamen gerçek dışı olup, toplumun tepkisini azaltmaya yöneliktir.

Bu asılsız iddialara destek olmak üzere teşekkül halinde nasıl hukuka aykırı delil yaratıldığı, bu amaca ortak çocuğun ne şekilde alet edildiği, bu planlı hareketin kimlerle bağlantılı olarak nasıl kurgulandığı, yargılanmanın gizliliğine riayet gereği, ilgili dosyalarda tek tek delilleriyle ortaya koyulacaktır.

Gerek velayet davası kapsamındaki kurquyu, gerekse işlenmiş ve işlenmekte olan suçları ve hukuka aykırılıkları planlayan, onlara sebep olan, basın yayın kuruluşları ve bir kısım gazeteciler de dahil olmak üzere suça bilerek ya da bilmeyerek alet olan kişilere, hatta görüntüleri paylaşmaya devam eden her bireye karşı açacağımız hukuki ve cezai davalar silsilesi kapsamında tüm hazırlıklarımızı başlattığımızı belirtmek isteriz.

Ayrıca, günlerdir özellikle ABD'den yükleme ve paylaşım yapılarak devam eden, mahrem içerikli görüntülerin internette ve sosyal medya mecralarında yayılmasına yönelik 'örgütlü saldırı' hareketine karşı, ekip olarak etkin şekilde tarama, takip ve olumsuz içerik kaldırma işlemlerini aralıksız gerçekleştirmekle; söz konusu örgütlü harekete karşı ayrıca ilgili savcılığa kapsamlı şekilde suç duyurusu hazırlığı yapmaktayız.

Olayın yankıları sürerken Mustafa Ceceli'ye özellikle sanat camiasından tepkiler ard arda geliyor. Son tepki de Deniz Çakır'dan geldi.

ÇAKIR’DAN SERT İFADELER: Bu tarz bir paylaşımda bulunan son isim oyuncu Deniz Çakır oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizinin kadrosunda izlediğimiz Çakır, hesabından paylaştığı Mustafa Ceceli fotoğrafının üzerine: “Bu şahıs nasıl hala ceza almıyor… İçimdeki bütün küfürleri gönderiyorum sana. Sen nasıl sokakta yürüyeceksin acaba?” notunu düştü.

Oyuncu Neslihan Yeldan, “Cinsel tercihi yüzünden birini işten çıkarmak 2018 yılında ortaçağ kafasından başka bir şey değil” tepkisini gösterdi.

Murat Dalkılıç, kendisinin de bağlı olduğu Poll Production’ın açıklamasını sosyal medyadan yayınlayarak, Polat Yağcı’ya yönelik “Maalesef seninle aynı çatı altında olmaktan gurur duyamadım ve duyamayacağım…” dedi. Bazı isimler Dalkılıç’ın İntizar’ı kastettiğini sandı. Dalkılıç bir ileti daha atarak, “Poll Productiondan bahsediyorum” dedi.

Berrak Tüzünataç: “Çocuklara, kadınlara, hayvanlara, her türlü savunmasız canlıya her türlü taciz, şiddet ve sapkınlığın yapıldığı, her gün bu türde yeni haberlerin okunduğu bir dönemde artık yetişkinlerin hür iradeleriyle yaşadıkları özel hayat hayatları üzerinden “ahlak” devşirmeyi bıraksak mı? Çok sahte oluyor zira.”

Pucca (Pınar Karagöz): “Bugün hepimiz magazin şoku yaşadık. Ben hala toparlanamadım, öyle bir işsizlik düşün… Mustafa Ceceli'nin eski eşi ve İntizar olayından bahsediyorum. Şok geçtikten sonra Sinem Gedik'e yapılan yorumlara daha şok oldum. Eski eşinin mahrem görüntülerini basına dağıtıp, kendini tekrar ‘evin nur yüzlü oğlu' göstermeye çalışan kişi bence gerçekten kötü bir insandır. Ondan gelecek paraları düşünüp, İntizar'ı işten kovan kişi ise korkunç biridir. Kadını yatak odasında kameraya aldırması zaten başlı başına ahlaksızlıktır. Biseksüel olduğu için çocuğu elinden almaya çalışmasından bahsetmiyorum bile. Boşanmadan önce dünyanın en iyi annesi olarak adlandırılıp, ilişkisi yüzünden karalamaya calışmak nedir ya? Sinem Gedik, bilmiyorum bunu okur musun, umarım davan emsal teşkil eder ve sen kazanırsın… Ayrıca Mustafa Ceceli mi İntizar mı deseler İntizar tabii ya.”

