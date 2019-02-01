Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer'in eski estetiksiz hali şoke etti

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programında Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer'in eski estetiksiz hali izleyicileri şaşkına uğrattı. Peki Selin İmer kimdir, kaç yaşında İşte Selin İmer'in estetiksiz hali ve kısa biyografisi
"BU RESMEN SAHTEKARLIK": Kanal D'deki 2. Sayfa programında Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer'e ait olduğu iddia edilen fotoğraflar izleyicileri şaşkın uğrattı. Programda yeni hali ile eski hali karşılaştırılan Selin İmer değişimiyle dikkat çekti.
İmer'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi, "Bu resmen sahtekarlık. Estetik yasaklanmalı." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Başarılı operasyonlar geçirmiş. Doktorunu tanımak isterim." ifadelerini kullandı.
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