Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer'in eski estetiksiz hali şoke etti

Kanal D ekranlarındaki 2.Sayfa programında yayınlanan, Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer'in estetiksiz eski hali herkesi şaşkına uğrattı. İşte İmer'in makyajsız hali

Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer'in eski estetiksiz hali şoke etti

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programında Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer'in eski estetiksiz hali izleyicileri şaşkına uğrattı. Peki Selin İmer kimdir, kaç yaşında İşte Selin İmer'in estetiksiz hali ve kısa biyografisi

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Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer'in eski estetiksiz hali şoke etti

"BU RESMEN SAHTEKARLIK": Kanal D'deki 2. Sayfa programında Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer'e ait olduğu iddia edilen fotoğraflar izleyicileri şaşkın uğrattı. Programda yeni hali ile eski hali karşılaştırılan Selin İmer değişimiyle dikkat çekti.

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Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer'in eski estetiksiz hali şoke etti

Selin İmer'in fotoğraflarının programda yayınlanmasının ardından, sosyal medya kullanıcıları da bu durum ile ilgili çok sayıda mesaj attı.

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Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer'in eski estetiksiz hali şoke etti

İmer'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi, "Bu resmen sahtekarlık. Estetik yasaklanmalı." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Başarılı operasyonlar geçirmiş. Doktorunu tanımak isterim." ifadelerini kullandı.

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