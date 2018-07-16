Mustafa Ceceli'nin ardından Sinem Gedik'ten jet açıklama İntizar ilişkisi...

Türkiye günlerdir bu olayı konuşuyor. Mustafa Ceceli'nin eski eşi, Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar arasında olan ilişkiyi önce Cengiz Semercioğlu, sonra görüntüleri ortaya çıktı. Mustafa Ceceli'nin açıklamasının ardından Sinem Gedik'in avukatı Eda Salman Bayraktar'dan da açıklama geldi.

Mustafa Ceceli'nin ardından Sinem Gedik'ten jet açıklama İntizar ilişkisi...

Türkiye günlerdir bu olayı konuşuyor. Mustafa Ceceli'nin eski eşi, Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar arasında olan ilişkiyi önce Cengiz Semercioğlu açıkladı. Ardından görüntüleri sosyal medyaya düştü. Bu olaylar ardından açıklama yapan Mustafa Ceceli'nin hemen ardından, Sinem Gedik'in avukatı Eda Salman Bayraktar da açıklama yayınladı... İşte o açıklama.

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Mustafa Ceceli'nin ardından Sinem Gedik'ten jet açıklama İntizar ilişkisi...

İşte o açıklama: "Kamuoyunun Dikkatine; Müvekkilim Sinem Gedik'e karşı, eski eşi Mustafa Ceceli tarafından açılan "velayetin değiştirilmesi" davasında, dosyaya Mustafa Ceceli vekili tarafından sunulan, hukuka aykırı delil niteliği taşıyan, edinilme şekli itibariyle suç teşkil eden bir takım görüntüler, davadan iki gün sonra basın yayın organlarına servis edilmek suretiyle yayınlanmaya başlamıştır.

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Mustafa Ceceli'nin ardından Sinem Gedik'ten jet açıklama İntizar ilişkisi...

Öncelikle bilinmesini isteriz ki, müvekkilin eski eşi tarafından müvekkile dava öncesinde velayete dair herhangi bir talep iletilmemiş, velayet hususu taraflar arasında bir kez dahi gündeme gelmeden, doğrudan dava konusu edilmiştir. Söz konusu velayet davası, yayın yasağı dahi talep edilmeksizin, kamuya açık şekilde açılmıştır. Söz konusu davaya ilişkin yayın yasağı, tarafımızca istenmiştir.

Velayet davalarının amacı "çocuğun menfaatinin, manevi bütünlüğünün korunması, sağlıklı gelişiminin temini" iken, ortak çocuğun korunması gereken tüm bu değerlerini, asıl bu kötü niyetli dava yok saymış; ortak çocuğun menfaatleri söz konusu davanın açılmasıyla kendiliğinden zarara uğramıştır.

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Mustafa Ceceli'nin ardından Sinem Gedik'ten jet açıklama İntizar ilişkisi...

Ortak çocuğu travmaya uğratacağı kesin olan delillerin dava dosyasına koyulması, "çocuğun duygusal istismarıdır. Çocuğun dahil olmadığı, özel ve mahrem alandaki tercihler ve yaşantı, görüş, anlayış ve inanış farklarına göre kabul edilebilir veya eleştirilebilir olsa da, bunun velayet hakkının iyi veya kötü kullanıldığı konusunda belirleyici olması hukuken ve vicdanen mümkün değildir.

Çocuğunun duygusal yönden istismarına bilerek sebep olan kişinin velayeti hak edip etmediği ise artık yüce Türk yargısının ve toplumumuzun takdirindedir.

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