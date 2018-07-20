Mustafa Ceceli'den eski eşi Sinem Gedik için flaş hamle!

Oğlunun velayetini almak için açtığı dava dosyasına eski eşi Sinem Gedik'in şarkıcı İntizar ile özel görüntülerini delil olarak sunan Mustafa Ceceli, şimdi de oğlu için yurt dışı yasağı aldırdı. Mustafa Ceceli mahkemeye başvurarak oğlunun velayetini istemişti. Mustafa Ceceli, velayet davasının dosyasına geçen yıl boşandığı Sinem Gedik'in sanatçı İntizar ile özel görüntülerini delil olarak sunmuştu. Mustafa Ceceli, görüntüleri kendisine bir başkasının gönderildiğini iddia etmiş, Gedik'e bağlanan yoksulluk nafakasının kaldırılmasını istemişti. Velayet davasının görüldüğü İstanbul 9. Aile Mahkemesi'ne avukatı aracılığıyla başvuran Mustafa Ceceli, oğlu için mahkemeden yurt dışı yasağı kararı aldırdı. Ceceli, mahkemeden eski eşi sinem Gedik hakkında "Şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, kendisine ve evinin eşyalarına zarar vermemesine, iletişim vasıtalarıyla ve sair surette rahatsız etmemesine" ilişkin koruma ve uzaklaştırma kararı çıkardı.