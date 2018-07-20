Mustafa Ceceli'den eski eşi Sinem Gedik için flaş hamle!

ŞARKICI Mustafa Ceceli, eski eşi Sinem Gedik hakkında da 2 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma kararı aldırdı. Tepkilerin odağında kalan Mustafa Ceceli, avukatı aracılığıyla da aleyhinde çıkan haberlerle ilgili de 'içeriğin kaldırılması' ve 'erişimin engellenmesi' kararı için mahkemeye başvurdu.

Mustafa Ceceli'den eski eşi Sinem Gedik için flaş hamle!

Oğlunun velayetini almak için açtığı dava dosyasına eski eşi Sinem Gedik'in şarkıcı İntizar ile özel görüntülerini delil olarak sunan Mustafa Ceceli, şimdi de oğlu için yurt dışı yasağı aldırdı. Mustafa Ceceli mahkemeye başvurarak oğlunun velayetini istemişti. Mustafa Ceceli, velayet davasının dosyasına geçen yıl boşandığı Sinem Gedik'in sanatçı İntizar ile özel görüntülerini delil olarak sunmuştu. Mustafa Ceceli, görüntüleri kendisine bir başkasının gönderildiğini iddia etmiş, Gedik'e bağlanan yoksulluk nafakasının kaldırılmasını istemişti. Velayet davasının görüldüğü İstanbul 9. Aile Mahkemesi'ne avukatı aracılığıyla başvuran Mustafa Ceceli, oğlu için mahkemeden yurt dışı yasağı kararı aldırdı. Ceceli, mahkemeden eski eşi sinem Gedik hakkında "Şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, kendisine ve evinin eşyalarına zarar vermemesine, iletişim vasıtalarıyla ve sair surette rahatsız etmemesine" ilişkin koruma ve uzaklaştırma kararı çıkardı.

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Mustafa Ceceli'den eski eşi Sinem Gedik için flaş hamle!

İTİBARIMI VE OĞLUMUN GELİŞİMİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR: İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine avukatı aracılığıyla başvuran Mustafa Ceceli, gizlilik ve yayın yasağı bulunan dava ile ilgili yorumlar içeren linklerin kendisinin itibarını ve oğlunun bedeni, fikri, ahlaki gelişimini olumsuz yönde etkilediği gerekçesiyle erişimin engellenmesini istedi. Erişiminin engellenmesinin istendiği 9 internet sitesi linkine dilekçede yer verildi.

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Mustafa Ceceli'den eski eşi Sinem Gedik için flaş hamle!

Dilekçede söz konusu linklerde, "Mustafa Ceceli'nin kişilik haklarına saldırı kastıyla, şeref, haysiyet ve onuruna yönelik fevkalade ağır hakaret ve saldırı içeren içerikler bulunmaktadır. Söz konusu internet sitelerinin bu eylemleri ile Anayasa ve uluslararası sözleşmelerce güvence altına alınan kişinin maddi ve manevi değerlerinden oluşan toplum önündeki şeref ve haysiyet itibarını korumaya yönelik 'hakaret' suçu işlenmiş olup, yasal işlemlerimiz yapılmaktadır" dendi.

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Mustafa Ceceli'den eski eşi Sinem Gedik için flaş hamle!

Hakimlikten 'erişimin engellenmesi' ve içeriğin kaldırılmasına yönelik karar verilerek bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna gönderilmesi istendi.

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