Mustafa Ceceli ve Cengiz Semercioğlu ifade verecek

Boşandığı eşi Sinem Gedik’in izinsiz bir şekilde evlerinde çekilmiş görüntülerini velayet davasında kullanan ve bu görüntüleri medyaya sızdırdığı iddia edilen şarkıcı Mustafa Ceceli ve bunu haber yapan gazeteci Cengiz Semercioğlu “Şüpheli” sıfatıyla ifade verecek

Mustafa Ceceli ve Cengiz Semercioğlu ifade verecek

Mustafa Ceceli’nin eski eşi Sinem Gedik’in yaptığı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçunu işledikleri iddiasıyla sorgulayacak.

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Mustafa Ceceli ve Cengiz Semercioğlu ifade verecek

Yasemin Güneri'nin Show TV'de yayınlanan haberine göre, Türk Ceza Kanunu’nun 136. maddesine gere 6 yıla kadar hapis cezasını gerektiren suça ilişkin öncelikle şüpheliler Mustafa Ceceli ve Cengiz Semercioğlu ifade verecek.

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Mustafa Ceceli ve Cengiz Semercioğlu ifade verecek

Savcılık, suçun ağırlığına göre şüphelileri tutuklama talebiyle mahkemeye de sevk edebilecek. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, şüphelilerin ifadesini aldıktan sonra serbest de bırakabilecek. Soruşturma sonrasında dava açılırsa şüpheliler “sanık” sıfatıyla yargılanacaklar.

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Mustafa Ceceli ve Cengiz Semercioğlu ifade verecek

Sinem Gedik’in yaptığı suç duyurusunda Mustafa Ceceli ve Cengiz Semercioğlu dışında yaklaşık 10 kişiden daha şikayetçi olunduğu öğrenildi.

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