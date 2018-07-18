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Mustafa Ceceli Tuvana Turkay görüntüleri eski eşi uygunsuz...

Mustafa Ceceli Tuvana Turkay görüntüleri eski eşi uygunsuz...

Sinem Gedik İntizar cinsel birliktelik görüntülerinin ardından bu kez Tuvana Türkay ile Mustafa Ceceli'nin video görüntüleri olduğu iddiası gündemde. Mustafa Ceceli'nin eşi Sinem Gedik'in avukatı ise uygunsuz görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 13:22 - Güncelleme: 18-07-2018 13:22

Mustafa Ceceli ile boşandığı 9 yıllık eşi Sinem Gedik arasındaki savaşta video görüntü iddiaları ortalığı sallıyor. Sinem Gedik ile İntizar arasındaki cinsel birlikteliği gösteren görüntülerin ardından bu kez Mustafa Ceceli ile Tuvana Türkay'ın görüntüleri olduğu iddiası magazin medyasına düştü.

Tuvana Türkay - Mustafa Ceceli iddiasına ortaya atan da Erol Köse oldu. Erol Köse bugün Instagram hesabında yaptığı paylaşımda Tuvana Türkay ve Mustafa Ceceli videosu az sonra TVEM'de diye anonslama yaptı. Erol Köse ilk yaptığı anonslamayı kısa süre sonra değiştirdi. İlkinde Tuvana Türkay ile Ceceli videosu patladı diyen Köse metni değiştirip 'Tuvana Türkay ile Ceceli aşk iddiası var. Detaylar TVEM'de diye yazdı.

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Tuvana Türkay ile Ceceli nasıl tanıştı? : Mustafa Ceceli ve Tuvana Türkay ilişkisine dair iddialar geçen yaz da gündeme gelmişti. İddiaya göre Tuvana Türkay ve Ceceli Beyaz Show'da biraraya geldikten sonra sık sık buluştular. Düet yapıp klip çektikleri iddia edilen ikilinin ilişki yaşadığı iddiası magazin sitelerine düşünce Tuvana Türkay açıklama yapmış ve ilişki iddiasını reddetmişti.

Tuvana Türkay kimdir: Tuvana Türkay, 3 Ekim 1990, Üsküdar doğumlu. Aslen Bulgaristan göçmeni. Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Koleji'ni bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde devam etmiştir. Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırdı. 2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterini canlandıran Tuvana Türkay Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "tuana" şarkısını coverlamıştı. Tuvana Türkay daha önce futbolcu Sercan Yıldırım ve Alper Potuk’la aşk yaşamıştı.

Sinem Gedik'in elinde uygunsuz görüntüler var iddiası: Mustafa Ceceli Tuvana Türkay görüntülerinin içeriği merak konusu olurken medyaya Sinem Gedik ile ilgili bir iddia daha düştü. Sinem Gedik'in elinde eski eşi Mustafa Ceceli'ye ait uygunsuz görüntüler olduğu söylendi. Bu haberler üzerine Sinem Gedik avukatı şu açıklamayı yaptı:

-Bir kısım medyada yer alan, müvekkilim "Sinem Gedik'in elinde eski eşinin uygunsuz görüntülerinin olduğu" yönündeki haberler kesinlikle doğru değildir. Bu ve yayın yasağı kapsamındaki diğer haberleri yapan yayın kuruluşlarının, daha önceki ihbarlarımıza uygun olarak söz konusu haberleri derhal kaldırmalarını, aksi takdirde yasal yollara başvurulacağını bildiririz. (Sinem Gedik Vekili/ Av. Eda Salman Bayraktar)

Sinem Gedik İntizar görüntüleri 2 videoda ne var cinsel ilişki...

 

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