Mustafa Ceceli Sinem Gedik İntizar skandalından sonra öyle bir yerde görüldü ki...

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu ve etkisinin pek dinmeyeceği, Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar'ın görüntülerinin yankıları hala sürerken, olayın kahramanlarından Mustafa Ceceli öyle bir yerde görüntülendi ki, bir anda sosyal medyada yayıldı.
TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU SKANDAL; Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar'ın görüntüleri hala hafızalarda. Haberi veren Cengiz Semercioğlu ile Mustafa Ceceli, hedefteki isimler. Öyle ki Mustafa Ceceli'nin birçok konseri iptal edildi ve iptal edilmeye devam edecek gibi görünüyor.
DÜĞÜNDEN FOTOĞRAF; Yaşananların ardından Mustafa Ceceli ilk kez bir düğünden fotoğraf paylaştı. Olayın ardından ilk kez Mustafa Ceceli görüntü vermiş oldu. Mustafa Ceceli'den yeni bir görüntü geldi. Bu kez bir vatandaş tarafından görüntülenen Mustafa Ceceli bakın nerede görüntülendi.
SOSYAL MEDYADA YAYILDI; Geçtiğimiz Cuma günü bir cami de görüntülendi Mustafa Ceceli ve skandal sonrası ilk görütülerinden biri oldu. Ortalarda görülmeyen Mustafa Ceceli, cuma saatinde bir camide, cami cemaati tarafından görüntülendi. Fotoğrafta Mustafa Ceceli'nin namaz öncesi Kur'an-ı Kerim okuduğu görülüyor.
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