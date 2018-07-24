Mustafa Ceceli Sinem Gedik İntizar skandalından sonra öyle bir yerde görüldü ki...

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik İntizar görüntülerinin yayılmasının ardından tarafların her hareketi merakla bekleniyor. Mustafa Ceceli, önceki gün öyle bir yerde görüntülendi ki, anında sosyal medyada yayıldı.

Mustafa Ceceli Sinem Gedik İntizar skandalından sonra öyle bir yerde görüldü ki...

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu ve etkisinin pek dinmeyeceği, Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar'ın görüntülerinin yankıları hala sürerken, olayın kahramanlarından Mustafa Ceceli öyle bir yerde görüntülendi ki, bir anda sosyal medyada yayıldı.

113
Mustafa Ceceli Sinem Gedik İntizar skandalından sonra öyle bir yerde görüldü ki...

TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU SKANDAL; Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar'ın görüntüleri hala hafızalarda. Haberi veren Cengiz Semercioğlu ile Mustafa Ceceli, hedefteki isimler. Öyle ki Mustafa Ceceli'nin birçok konseri iptal edildi ve iptal edilmeye devam edecek gibi görünüyor.

213
Mustafa Ceceli Sinem Gedik İntizar skandalından sonra öyle bir yerde görüldü ki...

DÜĞÜNDEN FOTOĞRAF; Yaşananların ardından Mustafa Ceceli ilk kez bir düğünden fotoğraf paylaştı. Olayın ardından ilk kez Mustafa Ceceli görüntü vermiş oldu. Mustafa Ceceli'den yeni bir görüntü geldi. Bu kez bir vatandaş tarafından görüntülenen Mustafa Ceceli bakın nerede görüntülendi.

313
Mustafa Ceceli Sinem Gedik İntizar skandalından sonra öyle bir yerde görüldü ki...

SOSYAL MEDYADA YAYILDI; Geçtiğimiz Cuma günü bir cami de görüntülendi Mustafa Ceceli ve skandal sonrası ilk görütülerinden biri oldu. Ortalarda görülmeyen Mustafa Ceceli, cuma saatinde bir camide, cami cemaati tarafından görüntülendi. Fotoğrafta Mustafa Ceceli'nin namaz öncesi Kur'an-ı Kerim okuduğu görülüyor.

413
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro