Mustafa Ceceli Sinem Gedik İntizar skandalından sonra bakın nerede

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu ve etkisinin pek dinmeyeceği, Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar'ın görüntülerinin yankıları hala sürerken, olayın kahramanlarından Mustafa Ceceli gizemli tavrını korumaya devam ediyor.

TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU SKANDAL; Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar'ın görüntüleri hala hafızalarda. Haberi veren Cengiz Semercioğlu ile Mustafa Ceceli, hedefteki isimler. Öyle ki Mustafa Ceceli'nin birçok konseri iptal edildi ve iptal edilmeye devam edecek gibi görünüyor.



