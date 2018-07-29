Mustafa Ceceli Sinem Gedik İntizar skandalından sonra bakın nerede

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu ve etkisinin pek dinmeyeceği, Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar'ın görüntülerinin yankıları hala sürerken, olayın kahramanlarından Mustafa Ceceli gizemli tavrını korumaya devam ediyor.
TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU SKANDAL; Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar'ın görüntüleri hala hafızalarda. Haberi veren Cengiz Semercioğlu ile Mustafa Ceceli, hedefteki isimler. Öyle ki Mustafa Ceceli'nin birçok konseri iptal edildi ve iptal edilmeye devam edecek gibi görünüyor.
DÜĞÜNDEN FOTOĞRAF; Yaşananların ardından Mustafa Ceceli ilk kez bir düğünden fotoğraf paylaştı. Olayın ardından ilk kez Mustafa Ceceli görüntü vermiş oldu.
SKANDALDAN TATİLE; Mustafa Ceceli, eşi Selin İmer ile oğlu Arın’ı yanına alarak mavi tura çıktı. Çeşme limanına demirli özel yata binen Ceceli’nin tanınmamak için şapka taktığı görüldü.
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