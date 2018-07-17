Mustafa Ceceli şamaroğlanına döndü! Bir darbe de ondan geldi

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in şarkıcı İntizar ile yaşadığı eşcinsel ilişki magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İntizar ile Sinem Gedik'e arasındaki ilişkiyi gözler önüne seren görüntülerin Mustafa Ceceli tarafından internete sızdırıldığı öne sürüldü. Başta sosyal medya kullanıcıları olmak üzere birçok ünlü isim de Ceceli'ye tepki gösterdi.

Mustafa Ceceli'ye bir tepki de şarkıcı Tan Taşçı'dan geldi. Taşçı Twitter hesabından, "Bu Ceceli ile uzun yıllardır muhattap değilim, hatta çocukken arkadaş olduğumuzu bile çoğu insan bilmez. Ülkece gereken aydınlanma geç de olsa yaşanmış olduğuna göre düşene bir de ben vurmayayım." mesajını yazdı. Şarkıcının paylaşımı binlerce beğeni aldı.