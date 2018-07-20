Mustafa Ceceli ile İntizar'ın bu videosu sosyal medyada olay oldu

Şarkıcı Mustafa Ceceli'nin meslektaşı İntizar hakkında aldırdığı mahkeme kararı sıcaklığını korurken, sosyal medyaya düşen bir video izleyenleri şaşırttı.
CECELİ, KORUNMA TALEBİNDE BULUNDU: Eski eşi Sinem Gedik ve İntizar'ın samimi görüntülerini mahkemeye verdiği ve sonrasında sosyal medyada yayılmasını sağladığı gerekçesiyle topa tutulan şarkıcı Mustafa Ceceli, sürpriz bir çıkış yaparak şarkıcı İntizar'ın yaptığı açıklamalar nedeniyle korunma talebinde bulundu.
Sinem Gedik kimdir Mustafa Ceceli'nin eski eşi İntizar'la ilişki yaşıyor
BİR DÖNEM ARALARINDAN SU SIZMIYORDU: Gündeme bomba gibi düşen bu gelişmenin ardından İntizar cephesinden gelecek bir açıklama beklenirken sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ikilinin bir dönem arasından su sızmadığını gösterdi.
GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI: Sosyal medyada dolaşan videoda İntizar'ın şarkısına gitarıyla eşlik eden Ceceli'yi görüyoruz. İkiliyi bu keyifli anlarda görüntüye alan kişininse, Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in olabileceği iddia edildi.
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