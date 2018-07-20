Mustafa Ceceli ile İntizar'ın bu videosu sosyal medyada olay oldu

Keskinbıçak 20 Temmuz 2018 09:03 İnsanlığımızı kaybediyoruz galiba ya arkadaş bunda nevar herkesin başına gelebilecek bir durum karı şerefsiz olursa arkadaşında ondan daha şerefsiz çıkarsa ne yapabilirsin herkesin arkadaşı var bu başkasının başına gelmeyecek bir durum değil. Toplum olarak çok kötü durumdayız allah sonumuzu hayır etsin. Başkalarının mutsuzluğu bizlerin mutluluğu olmuş durumda