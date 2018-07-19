Mustafa Ceceli harekete geçti! Olay talep

Geçen yıl boşanan Mustafa Ceceli ile Sinem Gedik, farklı bir gerekçeyle yeniden mahkeme yolunda. Ceceli, Sinem Gedik'in İntizar’la özel görüşmeleri olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurdu; hem oğlunun velayetini istedi hem de nafaka kararının kaldırılmasını talep etti. Cevap haklarını kullanmadıklarını belirten Gedik'in avukatı Eda Salman Bayraktan, delillerin hukuka aykırı olduğunu söyledi. İntizar ise "Kanunlar önünde büyük suç işliyor. Evin içine kamera koyuyor. Beni bu şekilde itibarsızlaştırmaya çalışamaz" dedi. Görüntülerin internet sitelerine yayılması üzerine Mustafa Ceceli, İntizar ve Sinem Gedik peş peşe açıklamalar yapmıştı.
CECELİ'YE 2 AY YAKLAŞMAYACAK: Eski eşi Sinem Gedik ile İntizar arasındaki ilişki iddiaları üzerine çocuğunun velayetini almak için dava açan Mustafa Ceceli, bu kez İntizar’ın yaptığı açıklamalar nedeniyle korunma talebinde bulundu. Ünlü şarkıcıyı haklı bulan İstanbul Aile Mahkemesi, İntizar’ın 2 ay süreyle Mustafa Ceceli’ye yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.
ÇOCUĞA KAYYUM TALEBİ: Velayet davasının görüldüğü İstanbul 9 Aile Mahkemesi, Mustafa Ceceli ile Sinem Gedik’in 7 yaşındaki çocukları Arın Ceceli’nin menfaatinin korunması adına Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak çocuğa kayyum atanması talebinde bulundu.
İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin çocuğun menfaati için kayyum ataması bekleniyor.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER