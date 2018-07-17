Mustafa Ceceli eski karısı ve Ahmet Hulusi olayı iç yüzü nedir?

Son günlerde adını Mustafa Ceceli'nin eski eşi ile İntizar arasındaki ilişkinin ortaya çıkmasının ardından daha sık duyduğumuz Ahmet Hulusi kimdir, yurtdışında yaşayan ve her fırsatta ben şeyh değilim, müridim yok diyen Ahmet Hulusi gerçekte kimdir, mesleği nedir, soyadını neden kullanmıyor? Peki hep arka planda olmayı tercih eden Ahmet Hulusi'nin karısı Cemile kimdir?

Özellikle Mustafa Ceceli'nin eski karısı Selin İmer ile şarkıcı İntizar'in sevişme görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Ahmet Hulusi'nin adı daha sık anılmaya başladı. Peki bu eşcinsel ilişkide Ahmet Hulusi'nin de parmağı var mı?

AHMET HULUSİ KİM: Hulusi islam düşünürü yazar. Tasavvuf bakış açısıyla, İslam'ı bilimsel gerçeklerle açıklamaya çalışan Ahmet Hulusi'nin kim olduğu merak ediliyor. Peki Hulusi Akar kimdir aslen nerelidir kaç yaşında? Ahmet Hulusi ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

21 Ocak 1945 yılında dünyaya gelen Ahmet Hulusi şu an Amerika'da yaşıyor. İslam üzerine yaptığı çalışmalarıyla bilinen Ahmed Hulusi'nin kim olduğuna yakından bakalım.

72 yaşında olan islam düşünürü Ahmet Hulusi babasını kaybettikten sonra dine yöneliyor. 10 Eylül 1963 tarihinde babasını kaybeden Ahmet Hulusi annesinin ısrarıyla camiye gidiyor. Kendi anlatımıyla Cuma namazında, içine gelen bir ilhamla İslam ile tanışıyor.

SOYADINI NEDEN KULLANMIYOR: Ahmet Hulusi soyadını kullanmıyor. Kullanmama nedenini şöyle açıklıyor: İnsanların, kişiliğiyle değil, düşünceleriyle ilgilenmesini istiyorum. Basit beyinler yaşamlarını, kişiliklerle ve doğal sonucu olarak dedikodu ve gıybetle tüketirlerken; gelişmiş beyinler, fikirlerle ve düşünce dünyasının verileriyle ömürlerini değerlendirirler! Bu sebeple soyadımı 40 yıldır kullanmıyorum!

1997 YILINDAN BERİ AMERİKA'DA YAŞIYOR: 28 Şubat öncesi şartlar dolayısıyla, eşi Cemile ile önce Londra’da bir yıl yaşayan Ahmed Hulusi, 1997 yılında Amerika’ya yerleşmiş ve halen orada yaşamını sürdürüyor.

İNTİZAR KİMDİR: Ünlü türkücü intizar, asker bir babanın kızı olarak 1974 yılında Tunceli’de dünyaya gelmiştir. Babasının asker olmasından dolayı sürekli yer değiştiren aile, önce Manisa daha sonra İzmir’de ikamet etmiş ve yıllardır da İzmir’de yaşamaktadır.

SİBEL CAN'IN KONSERİNDE KEŞFEDİLDİ: Okulda arkadaşları ve öğretmenleri ve komşuları tarafından sesi çok beğenilen sanatçı, Sibel Can’ın konserinde keşfedilmesinin ardından müzik dünyasına hızlı bir giriş yapmış ve hızla ilerlemiştir.

16 yaşından beri beste yapan intizar, okul parasını çıkarmak için şarkı söylerken bir gün Sibel Can’ın konserine arkadaşlarının zorlamasıyla götürülür. Konserdeki performansı ferdi Tayfur’un dikkatini çeker ve sanatçıya profesyonel olarak şarkı söyleme imkânı verir.