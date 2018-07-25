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Mustafa Ceceli eleştirilere cevap verdi

Mustafa Ceceli eleştirilere cevap verdi

Mustafa Ceceli'nin belediyeler tarafından da konserleri iptal edildi. Ceceli önceki akşam Antalya'da verdiği konserinde kendisiyle ilgili gündemde yer alan haberlere yanıt verdi.

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Eklenme Tarihi: 25-07-2018 15:47 - Güncelleme: 25-07-2018 15:47

Eski eşi Sinem Gedik'in İntizar ile samimi görüntülerini sızdırdığı iddia edilen Mustafa Ceceli, Antalya'da verdiği konserde hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Mustafa Ceceli sahnede, "Eğer gerçekten inanıyorsan, size İslam'ın şartının 5 değil 25 olduğunu da iddia etsen ona inanırsın. İftara atıyorsan bunun altından kalkamazsın. Biz çocuklarımıza da bunu öğrettik. Hakkımda hiçbir bilgi sahibi olmadığınız konuda da konuşmamanız gerekir. " sözleriyle de kendisini dinlemeye gelenlere ayrıca teşekkür etti.

GÖRÜNTÜLERİ DAVA DOSYASINA EKLETMİŞTİ
Mustafa Ceceli, oğlu Arın'ın velayetini almak için eski eşi Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar arasındaki ilişkinin video görüntülerini 3 Temmuz 2018'de dava dosyasına eklemişti.

TEPKİ GÖRÜMÜŞTÜ
Sinem Gedik'in, Kanlıca'daki evinin yatak odasına gizli kamera yerleştirmek suretiyle elde edilen bu mahrem görüntüler kamuoyunda büyük tepki görmüştü

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 25 Temmuz 2018 16:10 bunlardan biri bu birde alişan

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