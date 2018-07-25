Mustafa Ceceli eleştirilere cevap verdi

Eski eşi Sinem Gedik'in İntizar ile samimi görüntülerini sızdırdığı iddia edilen Mustafa Ceceli, Antalya'da verdiği konserde hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Mustafa Ceceli sahnede, "Eğer gerçekten inanıyorsan, size İslam'ın şartının 5 değil 25 olduğunu da iddia etsen ona inanırsın. İftara atıyorsan bunun altından kalkamazsın. Biz çocuklarımıza da bunu öğrettik. Hakkımda hiçbir bilgi sahibi olmadığınız konuda da konuşmamanız gerekir. " sözleriyle de kendisini dinlemeye gelenlere ayrıca teşekkür etti.

GÖRÜNTÜLERİ DAVA DOSYASINA EKLETMİŞTİ

Mustafa Ceceli, oğlu Arın'ın velayetini almak için eski eşi Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar arasındaki ilişkinin video görüntülerini 3 Temmuz 2018'de dava dosyasına eklemişti.

TEPKİ GÖRÜMÜŞTÜ

Sinem Gedik'in, Kanlıca'daki evinin yatak odasına gizli kamera yerleştirmek suretiyle elde edilen bu mahrem görüntüler kamuoyunda büyük tepki görmüştü